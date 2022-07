El director xeral de Asistencia Sanitaria del Servizo Galego de Saúde (Sergas), Jorge Aboal, insistió ayer en comisión parlamentaria que “no se cierran camas” en la época estival y aseguró que están preparadas todo el verano” para “los pacientes que las necesiten”. Así lo afirmó en respuesta en comisión parlamentaria a una pregunta de la diputada del BNG Iria Carreira sobre el anuncio de cierre de camas hospitalarias y la reducción de la actividad asistencial en los meses de verano. “Bloquearán un 10% de camas en verano”, manifestó la parlamentaria del Bloque al realizar la pregunta.

“Un año más y ya son siete, las camas no se cierran, siguen disponibles al 100% y están preparadas todo el verano para ser utilizadas si los pacientes así lo necesitan”, afirmó el director xeral en respuesta a la pregunta del BNG. Al respecto, en su intervención, Aboal remarcó que “las camas están siempre preparadas para recibir a los pacientes cuando lo necesitan”. “Están preparadas todo el verano para ser utilizadas”, reiteró.

“Las camas no se cierran, no se retiran, están preparadas todo el verano para los pacientes que lo necesiten. El Sergas no cierra camas”, volvió a señalar en su intervención en comisión. Además, aseguró que “no hay disminución de quirófanos” y “están todos preparados para ser utilizados”.

“Cuando tienen necesidad de ingresar, todos los pacientes en Galicia que necesitan el ingreso tienen una cama siempre”, defendió, para recordar que lleva “30 años” en la comunidad gallega “y no hay gente que se quede a la espera porque la camas están bloqueadas”. “No sucede”, sentenció. “Si hay demanda, las camas se van habilitando”, apostilló.

Sobre la actividad asistencial, el director xeral señaló que entre enero y mayo “aumentó” en todos los ámbitos, con un 12,4% más de cirugías, un 7% más de consultas y un 11% más de pruebas. Según detalló, entre enero y mayo, con respecto al mismo periodo de 2021, se llevaron a cabo más de 8.000 intervenciones quirúrgicas más; más de 130.800 consultas externas y más de 139.100 pruebas más.