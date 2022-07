Tres décadas de festa con Treixadura

De celebración en celebración anda Treixadura, polo seu 30 aniversario. Esas tres décadas cumpríronse xusto en 2020, pero non puideron conmemorarse ata agora debido á pandemia. A última festa chega en forma de Treixaromaría: un directo puro e duro este xoves na Illa de Arousa (lugar do Portiño ás 16.00 horas), con numerosos invitados e gravado pola TVG para emitirse como programa de televisión. O grupo de música tradicional galega, que acaba de presentar o libro-disco Camiño longo, interpretará dez dos seus temas máis emblemáticos (algúns acompañado pola Banda de Música Municipal de Ribadumia).

Tamén asistirán Escuchando Elefantes cunha versión acústica da rosaliana Adios Ríos, Adios Fontes, o grupo Monoulious DOP con Quero morrer en Jalisia e Candela, e Os Vacaloura co seu tema Quero ser Miro Pereira (para os escasísimos descoñecedores de Miro Pereira, trátase do recordadísimo protagonista de Pratos Combinados interpretado polo aínda máis recordado Ernesto Chao). Desde o público participarán Os Amigos de Xil para animar aos asistentes, e Aires da Illa cos seus cantos de taberna. Estes últimos mesmo seguirán a romaría desde un galeón no mar, tamen incitando a todo tipo de festa.

Nese sentido, o membro fundador de Treixadura, Xaquín Xesteira, avanza que “será unha festa aberta e participativa, un agasallo para o noso público, á que poderá vir cantar quen queira”. Engade que “Treixadura estará moi preto do público, a pé de rúa e sen escenario, polo que a interacción será moito máis directa... unha proposta que quere recuperar o espíritu das festas populares e devolver ás persoas que nos seguen unha parte do agarimo que nos dan en cada actuación”.

Semellante festexo de balde chega cando Treixadura leva ofrecendo desde 1990 “un espectáculo musical sorprendente a través de dúas concepcións ben arraigadas na tradición galega: o canto e a gaita”. O resultado ofrécese en forma de “proposta artística que recupera a música tradicional e, á súa vez, representa unha achega á cultura a través das súas composicións e a recuperación de pezas e cancións populares”.

Ao longo destas tres décadas, a formación foi “modelando o seu camiño e transformando o estilo, sen renunciar ao seu son característico”. Nese traballo, rescataron moitas melodías “do anonimato” e crearon outras “para que a cadea de transmisión da música tradicional continúe viva”.

A súa traxectoria resúmese con máis de 30 anos de gravacións e concertos, 8 discos no mercado, e múltiples colaboracións discográficas. O último libro-disco Camiño longo inclúe 17 cancións, coa colaboración do Coro da Agrupación Folklórica Cantigas e Agarimos, e máis de 100 páxinas da historia do grupo. Nestas xa máis de tres décadas, Treixadura vendeu preto de 50.000 discos levando a música tradicional galega por todo o mundo a través das súas gravacións e dos concertos.