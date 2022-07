Galegos errantes, o soño americano

Cunha anfitriona de 93 metros e facho dourado na man, atopábanse os galegos que avistaban Nova York antes de pasar pola Illa de Ellis. Os nosos bisavós emigrantes sempre foron recibidos por un símbolo de esperanza: a Estatua da Liberdade, o Cristo do Corcovado. Uns escapaban de Galicia pola fame, outros pola guerra e a represión. Algúns pola lenda do galego errante. Esas Ilíadas aparecen na serie Historias de ida e volta do Consello da Cultura Galega, que chega a vinte episodios. Un relato sobre todo do soño americano.

1. Inicios do proceso migratorio. Entre 1850 e 1960 marcharon a América máis de dous millóns de galegos. 2. Centro Galego da Habana. Semellante edificio representa “o poderío” da comunidade na illa. A La Habana chegarían exiliados como Castelao. 3. De Galicia a América. O desembarco a un continente ávido de man de obra e con leis, en certos tempos, favorables aos emigrantes. 4. Traballando en América. Galegos en ultramarinos, bares... O primeiro paso para a escalada social. 5. Vida social e tempo de lecer. Grupos musicais e infancias de festas, nunha América sen posguerra. 6. Mulleres galegas na emigración. Entrada no mercado laboral. 7. As iniciativas educativas da emigración galega. A orixe das escolas de americanos ou indianos. 8. A cultura galega alén do mar. Desde as visitas de María Casares a outros exiliados culturais. 9. Novas realidades migratorias a América a mediados do XX. O repunte desde 1946. 10. O exilio galego. Luís Seoane, Blanco-Amor, Gurriarán. 11. Federación de Sociedades Galegas da República Arxentina. Fundada en 1921 en Bos Aires. 12. A emigración galega a Europa. Alemania, Suíza, Francia... 13. Máis destinos. Panamá, Perú. 14. Galicia onde todo retorna. O regreso, a nova emigración. 15. Sociedad de Beneficiencia de Naturales de Galicia. Creada en La Habana, hai 150 anos. 16. O navío Santa María e a Operación Dulcinea. O secuestro do DRIL en 1961. 17. Memoria feminina da diáspora. Escritoras, científicas, educadoras. 18. José García Barbón. Un indiano filántropo. 19. Literatura da posguerra en América. A luz das letras galegas. 20. Pedro Murias. Legado educativo na Devesa.