A gran semana celta do Festival de Ortigueira

Co eterno horizonte do mar de Morouzos, o Festival de Ortigueira sempre foi un oasis de folk, baile e cultura no medio do verán galego. E esta edición ofrecerá a maior duración, cunha semana desde o pasado domingo ata o vindeiro día 17. A xornada inaugural no escenario Estrella Galicia xa contou cos frenéticos concertos de Fransy, Davide & Cibrán e as Tanxugueiras. E precisamente unha das compoñentes do triunfador trío feminino, Aida Tarrío, interviu por sorpresa no pregón animando a gozar do festival.

Por diante aínda quedan seis xornadas con máis actuacións e outras actividades culturais, con artistas como Susana Seivane, Fred Morrison, Luar na Lubre e Baiuca. Despois dun luns con Os da Porfía e Fiandola, este martes participarán parte dos finalistas do concurso Runas: JDC, Batea e Folk on Crest. E este mércores, actuarán máis finalistas: Germán Ruiz, Trikitrí e Groovy Celtic Band.A competición finaliza este xoves con Faíscas da Pontraga, Deira e Holiday Club. Xa desde a medianoite chegarán Covagueira e Talisk. Na noite do venres, polo Festival de Ortigueira pasarán Johnstone Pipe Band, Caamaño&Ameixeiras, a Escola de Gaitas de Ortigueira, Susana Seivane e Red Hot Chilli Pipers. O sábado tarde/noite será para Fred Morrison, Johnstone Pipe Band, Bagad de Vannes Melinerion, Xosé Lois Romero&Aliboria, Digresk, Wolfstone e Baiuca. E o domingo chegarán Os D’abaixo, Luar na Lubre e Dequenvessendo. Na inauguración, o alcalde Juan Penabad destacou os esforzos de dous anos sen festival e agradeceu tanto aos veciños como aos medios sanitarios o traballo destes últimos meses. E incidiu que este regreso chegou así con dobre celebración, e “a maior duración da historia, un total de oito días”.