Rosalía de Castro vaise de festa

A matriarca da literatura galega vaise esta fin de semana de festa por partida dobre. A Casa de Rosalía acollerá este domingo o festival Abride a fiestra con música, regueifas, cinema, astronomía e artes plásticas. Recibirá así “diferentes manifestacións culturais tendo a Rosalía de Castro como figura central, nunha xornada de portas abertas que celebra ademáis os 50 anos da Casa de Rosalía”. Pero xa o sabado as dornas remontarán o Ulla e o Sar na X Inchadiña Branca Vela, na honra duns Cantares Gallegos que homenaxeaban a este tipo de embarcacións.

Este recoñecemento das xentes do mar a Rosalía navega por aqueles versos: ¡Que inchadiña branca vela antre os millos corre soa, misteriosa pura estrela! Dille o vento en torno dela: “Palomiña, ¡voa!, ¡voa!”. Participarán 17 embarcacións tradicionais de toda Galicia, nunha cita organizada pola Fundación Rosalía de Castro e a A.C. Dorna da Arousa, desde A Guarda a Ribadeo: “Gamelas, galeóns, dúas bucetas, un carocho, un bote do Eo e dornas de distinto tipo”. Colaboran os concellos de Padrón, Catoira, Dodro e Valga.

A navegación subirá ás 16.00 horas desde a praia fluvial de Vilarello en Cordeiro (Valga) ata Padrón, onde se lle renderá unha homenaxe a Rosalía diante da súa estatua no Espolón. A actividade tivo lugar por primeira vez en 2013 para celebrar o 150 aniversario da publicación de Cantares gallegos, “como iniciativa das xentes da cultura marítima para honrar a unha autora que nese libro falaba das dornas que subiran Ulla arriba no seu tempo”.

Xa polo Abride a Fiestra do domingo pasarán as artistas Leilía, LaMontagne&PicoAmperio, Quico Cadaval, Brais das Hortas, Luís O Caruncho vs Lupe Blanco, e As Regueifeiras de Semente. Ademáis de música, haberá intervencións plásticas e poéticas.

Tamén participarán Grupo de Comunicación Poética Rompente, Xesús Fraga, Antón Patiño, Menchu Lamas, Pepe Carreiro, Xurxo Martínez, A Rosa Incandescente, Es ti que cantas e Agrupación Ío.