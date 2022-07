The Wall Street Journal o The New York Times son solo algunas de las cabeceras internacionales que han cruzado el Atlántico para conocer de cerca San Xoán de Río, con apenas 500 habitantes. ¿Su peculiaridad? Ser uno de los pueblos más envejecidos de Europa. Eso, hasta hace poco, porque esta pequeña localidad de la montaña de Trives, Ourense, ha decidido cambiar el rumbo de su historia con una nueva hoja de ruta para convertirse en el Silicon Valley del interior de Galicia.

Así lo defiende su alcalde, Xosé Miguel Pérez Blecua, ingeniero de telecomunicaciones y el encargado de recoger el Premio a Mejor Pueblo del Año Tecnológico en los I Premios Pueblo del Año, organizados por Prensa Ibérica, y sus dos periódicos gallegos, Faro de Vigo y La Opinión A Coruña, para poner en valor a la Galicia rural y visibilizar las iniciativas e ideas que quieren seguir impulsando el desarrollo económico y el relevo generacional en nuestros pueblos; a la gente con ganas, que sabe que merece la pena, y que trabaja por hacerlo realidad. Mesía, Combarro, Tui y San Xoán de Río ganan los Premios Pueblo del Año En San Xoán de Trives apuestan por la tecnología como una de las claves para lograrlo y, de momento, van bien encaminados con el primer carsharing rural de Galicia (Coche eléctrico público y compartido), red wifi pública y gratuita ya instalada en las principales calles y plazas del ayuntamiento, sistemas digitales de reserva de instalaciones municipales, clases de digitalización de los mayores o Smart corners, con bancos con wifi, cargadores de móvil y cargadores de coche eléctrico. Todo ello entre un largo etcétera en el que llama especialmente la atención la iniciativa de sensorización de las casas de los mayores que viven solos para el envío de alarmas en caso de cambio de rutina o problemas. Tal y como ellos mismos explican: “Desde hace 3 años luchamos, a través de la conectividad, nuevas tecnologías y cultura por darle la vuelta a esta situación. Queremos seguir avanzando en la digitalización de nuestros mayores y en una tecnología inclusiva que genere mejor calidad de vida a nuestros habitantes y un lugar en el que se pueda invertir y vivir con un trabajo bien remunerado gracias a la conectividad”. Claro que el plan es mucho más ambicioso y es que San Xoán de Río, que ya llamó la atención en todo el país al convertirse en el primer centro de teletrabajo de Galicia durante la pandemia, o al ofrecerse a acoger hasta cinco familias ucranianas tras la invasión rusa, quiere reconvertirse en un “Polo de innovación y desarrollo de tecnología”, aprovechando la llegada del 5G, para atraer talento y gente joven al territorio: “Creemos que es viable porque lo único que necesita la gente que diseña es conexión de alta velocidad y eso aquí ya lo tenemos, pero con mayor calidad de vida y unos precios muchísimo más asequibles que en una gran ciudad. Nuestra idea es convertirnos en un Hub de 5G similar al de Barcelona y constituirnos junto a otros concellos de la zona en el Campus Universitario rural de Galicia. Los universitarios o los profesores titulados vendrían aquí certificados por la universidad para hacer sus TFGs o Doctorados. Nosotros le cedemos la vivienda y ellos hacen su trabajo y lo ponen en marcha en el rural. Estamos trabajando en conseguir las certificaciones”. Xosé Miguel Pérez Blecua » Alcalde de San Xoán de Río “Nuestra idea es muy clara: atraer talento al rural;y para eso hay que ofrecer calidad de vida y servicios digitales” La calidad de vida en plena era digital implica también el acceso a servicios sin los que ninguno de nosotros podría entender su día a día en la actualidad como son la cobertura o internet. El alcalde de San Xoán de Río, Xosé Miguel Pérez Blecua, tiene ideas y tiene ganas y cree en el proyecto del Concello, por eso quiere ir más allá y habla incluso de Inteligencia Artificial. “Nuestra idea es muy clara, atraer talento al rural. Sabemos que la gente no va a vivir obligada en un sitio; sino donde tenga calidad de vida. Y, para eso, tenemos que saber ofrecer las mismas ventajas que tienen las grandes ciudades, unidas a los beneficios del rural. Ya tenemos fibra óptica e internet de alta velocidad para los vecinos”, cuenta y añade: “Queremos crear un Silicon Valley en el interior de Galicia y lo que necesitamos es el apoyo de las instituciones. Hay que apostar por esto”.