Galicia es un lugar extraordinario, que presume de paisaje, gentes y gastronomía, pero también, y mucho, de patrimonio y cultura.

Y si no que se lo digan al segundo conjunto histórico de la comunidad, entrada natural a Galicia del Camino de Santiago Portugués, sede de innumerables festivales y actividades relacionadas con la música y el arte en Europa durante todo el año, miembro de la Red de Juderías de España.

17.000 habitantes, bañada por nuestro emblemático Miño. Hablamos de Tui, que acaba de hacerse con el merecido galardón a Mejor Pueblo Cultural de Galicia en los Premios Pueblo del Año, organizados por el Grupo Prensa Ibérica, y sus dos periódicos gallegos, Faro de Vigo y La Opinión A Coruña, para reivindicar el inmenso valor del que es nuestro mayor tesoro: nuestros concellos.

¿La prueba?, ¿el ejemplo de que sí se puede?: la propia Tui, uno de los grandes centros neurálgicos del patrimonio histórico y también de la cultura viva de toda la provincia.

De lo primero dan buena cuenta su gran catedral de estilo gótico y románico, en la parte más elevada de la ciudad y parada imprescindible del Camino de Santiago Portugués; su Conjunto Histórico, el segundo en importancia y en extensión de Galicia y declarado Bien de Interés Cultural; su valioso pasado judío que, impregnado en sus calles y rutas, le ha valido convertirse en miembro de la Red de Juderías de España, con elementos tan singulares como sus Sambenitos, piezas únicas en Europa encontrados en el archivo de la catedral y gran estrella del patrimonio sefardí tudense, el patio de una sinagoga, un espacio de oración, reunión y estudio de las antiguas comunidades judías, o la Casa de Salomón, única en Galicia en su tipología, que cuenta con un patio central alrededor del cual que distribuye la vivienda.

De lo segundo, las múltiples actividades y festivales que acoge a lo largo de todo el año como el Festival da Cultura Tradicional e Folk; el Festival Internacional de Artes de Rúa (FIAR); el Festival de Música, Patrimonio e Creación Música no Claustro; el Festival Internacional de Teclado de la Eurociudad (IKFEM)... A lo que se suman otras propuestas como fiestas gastronómicas o sesiones de cine y conciertos al aire libre durante la época estival, junto a una programación estable durante todo el año.

“Nuestra alianza con Valença nos convierte en un caso de gran valor añadido en Europa”

Una ingente actividad cultural e internacional que no se entendería del mismo modo si no fuese por la que es otra de las grandes señas de identidad del municipio: su posición geográfica y clara vocación transfronteriza, y es que, con solo cruzar su viejo Puente Internacional, el visitante se sitúa en el municipio luso de Valença do Miño. Juntos, conforman desde 2012 la Eurociudad Tui-Valença, estrechando cada día más sus lazos en cultura y también deporte o turismo: “Nuestra realidad no se puede desvincular de nuestros vecinos de Portugal, que nos convierten en un caso no único, pero casi, de gran valor añadido para vecinos y visitantes”, destaca en este sentido el alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro.