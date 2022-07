Los outfits que vestía Carrie Bradshaw (interpretado por la actriz Sarah Jessica Parker) en Sexo en Nueva York nunca pasaban desapercibidos. Muchos de ellos quedaron en nuestro imaginario, incluso cuando ya hace 18 años de la emisión del último episodio de la serie, aunque después vinieron dos películas y una secuela, And Just Like That.

Uno de los vestidos más icónicos de la legendaria serie de televisión es uno con estampado de periódico, que es el que la protagonista lleva en el episodio número 17 de la tercera temporada de Sexo en Nueva York. Concretamente, aparece con él en su incómodo encuentro con Natasha en un restaurante, quien la rechaza después de haberla pillado con su entonces marido, Mr. Big. Por suerte, para los fans de la exitosa serie de HBO, Stradivarius ha creado su propia versión del mítico vestido corto con estampado de diario impreso. Además, está a la venta por un precio mucho más económico que el diseño original de John Galliano: 19,99 euros. En la página web oficial de la marca de Inditex describen la prenda como un “vestido corto satinado de escote fluido y tirante fino”, es 100% de poliéster y puede adquirirse tanto en tiendas físicas como online para causar sensación periodística allí donde se luzca.