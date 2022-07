Una actividad física moderada ayuda no solo en la prevención del cáncer, sino en la de posibles recaídas. Pero hay mucho más, tal y como se constató, ayer, en la exhibición de natación sincronizada celebrada en el Sporting Club Casino en A Zapateira y protagonizada por cuatro participantes de una de las actividades #EnRede de la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

“Tras el diagnóstico de cáncer no sabía qué podía hacer y qué no”, explicó Manuela, una de las ondinas. “Yo soy una persona muy activa y tu realidad cambia porque hay cosas que no puedes hacer. Pero he descubierto la natación sincronizada, todo lo que me da practicar este deporte que ni me podía imaginar y el grupo de compañeras que hemos hecho, que hasta quedamos fuera de la actividad”, resaltó Manuela.

Por su parte, el presidente de la Junta Provincial de la AECC en A Coruña, Manuel Aguilar, agradeció al Sporting Club Casino su colaboración con la asociación para organizar la actividad.