Ballester es una suerte de hurón en el bosque de asfalto de la Conce (Barrio de la Concepción, Madrid). Su rutina son las distancias entre sus tres estudios, habitables, porque lo normal es que duerma entre bastidores y su inspiración, el viaje planetario, entre China y la Patagonia, pongamos. Expone en la Fundación Telefónica de Madrid y en CORPO/Toledo.

¿Cómo es posible encontrar tanta belleza en estas obras mastodónticas de la ingeniería (Creación en movimiento: Ferrovial en la mirada de JMB)?

Siempre me ha interesado observar el ingenio que el hombre empeña en salvar obstáculos y hacerlo con estética, es un desafío inquietante en busca de soluciones: sería como construir un sueño. Un puente bien diseñado y construido irradia belleza, y eso es lo que busco: arte y elegancia al servicio de una solución funcional.

¿Qué es para usted la belleza?

La belleza está en cualquier acto humano bien hecho, una cirugía resolutiva también puede ser bella. El arte sería la belleza más evidente, y la más inútil, porque solo satisface una necesidad espiritual e intelectual.

¿También en la reconstrucción del Bernabéu, que ahora fotografía, encuentra poesía?

Sí, como en los 50 y tantos proyectos que fotografié para esta exposición, para la que recorrí 15 países en 2019; desde las grandes autopistas norteamericanas hasta el Harwood Bridge sobre el río Grande, en Australia.

Nunca en su obra ha habido presencia humana, ¿le gusta retratar el vacío o no le gusta el ser humano?

Busco la huella del ser humano, pero su presencia no me aporta nada. Retratar el vacío es hacer visible lo invisible, es ver la realidad a través de sus huecos. El vacío es lo que más abunda en el espacio: es la nada que todo lo abarca y hace posible que los planetas tengan su espacio. La luz, la energía y el vacío son fundamentales en mi trabajo, y pueden convertirse en el asunto de la obra.

¿Es verdad lo que se cuenta, que es usted una suerte de monje casado con la plástica?

Tengo un problema con el ser humano, porque me aterra la decepción que pueda causarme; entonces elijo la soledad como forma de prevenir esa decepción. El arte me permite soportar la existencia, es mi razón de ser y es donde deposito mi energía.

De modo que rehúye el lado social de la vida…

No necesito lo social, que a veces me da pereza. Me he habituado a vivir así y estoy muy a gusto.

Y este hábito ¿cómo, dónde, cuándo, por qué surgió?

Del distanciamiento de mi familia desde niño. A mi padre le dieron seis meses de vida y lo preparó todo para morirse: nos mandó a los cinco hermanos internos con las monjas de la caridad. Yo tenía ocho años, y resultó muy duro. Pero mi padre no murió, así que tras seis años pude salir de allí y entré a estudiar en un centro experimental de formación profesional de los padres salesianos, incluso era mixto: fue como pasar de golpe del siglo XIX al XX. Mi padre había estudiado en aquel internado como huérfano de la Guerra Civil; sus padres murieron huyendo del frente de Aragón y conoció a mi madre, sevillana, en la emigración de Madrid. Somos una generación fruto de ese drama que fue y es la guerra: el componente irracional del ser humano; tal vez solo el arte haya demostrado lo absurdo que es. Pero no basta, y se repite.

Recorrió China en los albores del capitalismo, fotografiando la industrialización y reconversión urbanística. ¿Diría que fue un paso adelante en la evolución humana?

Viajé a China 18 veces entre 2004 y 2018, y me impliqué mucho en su transformación. Es un país muy atractivo que supo seducir al capital extranjero de forma inédita y bestial. Gran parte del país vivía en una estructura medieval y, pese a la explotación humana que eso conllevaba, gestionaron muy bien el cambio. Creo que la razón es el peso de su riqueza cultural, fundamentada en tres filosofías, taoísmo, budismo y confucionismo, que supieron aplicar al progreso.

Un árbol en medio de la nada, apuntalado por un andamio, ¿qué nos cuenta esa imagen de China?

El árbol era el superviviente de la deforestación del valle Henan, a orillas del río Amarillo. Yo le añadí el andamio e hice una serie entre 2005 y 2008 para enviar un mensaje: necesitamos reparar la naturaleza, y para ello es preciso un cambio de actitud vital. El hombre en su arrogancia confía siempre en la tecnología, para hacer el agua potable, por ejemplo, y así ignora conscientemente que la siguiente crisis que padeceremos será la del agua: se está anunciando.

Sin ir tan lejos, en las Tablas de Daimiel, Ciudad Real (2013), inicia un estudio sobre la sequía de los acuíferos y la contaminación del agua. ¿Ha concluido la serie con su exposición en el Jardín de Esculturas de CORPO en Toledo?

No, considero este lugar como un espacio mágico, un santuario espiritual, de una belleza tan serena… Me encanta visitarlo y siento la necesidad de explicar por qué es imprescindible, como lugar de paso obligado para las aves en su migración de Europa a África, y de incidir en su fragilidad.

¿Cómo se fotografía la Amazonia desde Madrid?

Tengo una relación intensa y muy larga con Brasil, con sus megalópolis, pero nunca conocí la Amazonia, espacio que considero una esperanza. Entonces me planteé cómo adentrarme en él sin contribuir a la contaminación, y decidí que, además de documentarme bien, podía hacer usos de recursos más plásticos. Y así descubrí el impresionante valor estético de la iconografía de cada una de sus tribus, y me propuse hacer un abecedario que tiene ya más de 500 piezas pintadas, una instalación que funciona como mapa visual del territorio, siguiendo el curso de los ríos y la ubicación de las tribus. Me gustaría transmitir que conservar la selva y dejar su gestión en manos de estas tribus es mucho más rentable de lo que se puede obtener con su deforestación.