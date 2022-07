El colombiano Óscar Franco es uno de los epidemiólogos más influyentes. Profesor en Harvard y próximamente en la Universidad de Utrecht (Países Bajos), la revista Global Health and Pharma lo reconoció como “académico de Epidemiología del año” en 2020. Tiene más de 800 artículos científicos publicados en revistas de alto impacto y un indice H de 104 (web of science) y 132 (Google scholar). En esta entrevista analiza el momento actual de la pandemia de COVID.

Estamos en el tercer verano ya de la pandemia y otra vez escuchamos que esto se acababa y que llegamos de nuevo a la nueva normalidad. Por desgracia, no ha sido así.

Llevamos casi el mismo tiempo hablando de pandemia como de postpandemia. Las pandemias se pueden acabar por dos razones: una, porque el virus deja de afectar a la gente, que es lo que ocurrió con la llamada gripe española. Pero la pandemia también se puede acabar cuando nosotros la normalizamos como sociedad. La pandemia es un fenómeno sociocultural, afecta no solamente nuestra salud física, sino también mental, la economía y el comportamiento de la gente. Se acaba cuando nosotros, como sociedad, la normalizamos, o cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) la declara oficialmente acabada.

¿Cuánto tiempo va a durar?

Al principio yo decía que hasta el 2023 o 2024. Creo que sigo todavía con esa predicción. Pero todo depende de qué tanto seguimos prevenidos en términos de comportamiento como seres humanos, porque la gente está cada vez más y más relajada con las condiciones para prevenir el virus. Todavía no se ha acabado.

El enfoque actual de la pandemia, al menos en occidente, es lo que en España se ha llamado “gripalización”. Se asemeja a lo que defendía la declaración Great Barrington, que fue muy polémica, o a la política de Suecia en 2020: que la población mayor se proteja y que el resto de la sociedad haga vida normal. ¿Esta estrategia tiene fallas?

No hay un enfoque perfecto, todos tienen fallas. Ahora mismo tenemos vacunas que previenen las formas de enfermedad más graves y la mortalidad; y variantes que no son las mismas que las del principio de la pandemia, la de Wuhan y la que surgió en el norte de Italia y afectó gravemente a España e Italia, entre otros países europeos. Las circunstancias han cambiado. Es otro virus con un comportamiento diferente y ahora esa gripalización es un fenómeno inevitable, porque la severidad del virus ha disminuido y el nivel de contagio ha aumentado. Gran parte de la población está protegida por las vacunas de la enfermedad severa y de la mortalidad. Esto no quiere decir que no vaya a haber más muertos y hospitalizaciones, pero es la forma en que la sociedad se está adaptando. Este enfoque podría cambiar en cualquier momento si el virus continúa mutando como lo está haciendo y aparece una variante mucho más severa, además de contagiosa.

Los expertos en vacunas no se ponen de acuerdo sobre si hay que aplicar de inmediato una segunda dosis de recuerdo de la vacuna a la población vulnerable o esperar a las fórmulas adaptadas a ómicron.

Así es, y cada vez aparecen nuevas variantes ante las cuales las vacunas pueden responder de una manera menor. La reinfección ocurre cada vez más frecuentemente. El partido no ha acabado y las reglas del juego van cambiando de acuerdo a cómo va el marcador. Ahora mismo estamos una de las variantes más contagiosas que hemos tenido en enfermedades contagiosas en general. Las vacunas han sido efectivas en cuanto a prevenir enfermedad severa y mortalidad, pero no están previniendo el contagio. Las nuevas variantes se defienden cada vez mejor frente a ellas. La recomendación de la vacuna continúa para la población mayor de 60 años, personas con comorbilidades, con hipertensión, enfermedad de corazón... Para las demás, ojalá tengamos una vacuna que sea universal para todos los coronavirus o al menos para la mayoría de las variantes.

Existe una carrera científica para lograr vacunas que protejan frente a todos los coronavirus, como acaba de citar, y vacunas esterilizantes por vía intranasal que evitarían el contagio. ¿Será posible lograrlo?

La pandemia nos ha enseñado que lo imposible es posible. El ejemplo es que logramos varias vacunas en menos de un año. En agosto de 2020 tuvimos la Sputnik. La tecnología ha avanzado. No es nueva [la ARNm], llevaba 30 años en desarrollo, y lo que ha hecho la pandemia es canalizar recursos. Esa misma tecnología nos permitirá desarrollar vacunas mucho más amplias en términos de cobertura de variantes e incluso de otros virus en una sola aplicación.

Muchos científicos reclaman que se implanten sistemas de ventilación y filtrado de aire en los edificios públicos. ¿Cambiará el paradigma con la limpieza del aire, de la misma forma que cambió el del agua cuando en 1854 John Snow [considerado el primer epidemiólogo moderno] descubrió que el cólera procedía de fuentes contaminadas?

Espero que sí. En el pasado se hablaba de que las enfermedades se transmitían a través de aires contaminados, es lo que decía la teoría miasmática de la enfermedad. Los romanos manejaron esto con cloacas, con sistemas sanitarios que eliminaban las aguas residuales. La arquitectura moderna, por ejemplo, Le Corbusier, refleja la necesidad de ventilación contra la tuberculosis. Los comportamientos de la población han cambiado, y todo esto se refleja en los sistemas económicos, sociales, de vivienda y de comportamiento. Esta pandemia nos dejará cosas positivas, además de las negativas que ya conocemos.

¿Los gobiernos están considerando en su justa medida el problema del COVID persistente o lo están infravalorando?

Más que infravalorarse, se desconoce la situación. No se sabe cuánta gente está siendo afectada, con qué severidad y cómo manejarlo. No sabemos aún cuál es la carga a la que nos enfrentamos. Por esa falta de estudios y porque el tiempo es muy corto aún no sabemos los efectos a largo plazo. Eso hace que no se haya planificado lo suficiente para el futuro. Con el tiempo, en la medida que vayamos sabiendo más, los gobiernos responderán.

Se especula que este coronavirus podría ser persistente y provocar a largo plazo otras enfermedades, como los virus de hepatitis C, el Epstein-Barr [asociado a la esclerosis múltiple] y el VIH. ¿Hay que mantener la cautela o es un temor infundado?

Mientras continúe la pandemia tenemos que mantener la cautela. Nos estamos relajando demasiado, pensando que la pandemia se ha acabado y que la situación está resuelta. No solo no ha terminado, sino que tendrá un impacto no solo en la salud, sino también en la forma en que vivimos, la economía, la arquitectura, nuestro comportamiento... No sabemos si el COVID largo puede tener efectos a largo plazo en nuestra salud, si el virus persiste o si puede afectar al riesgo de las personas en otras formas. Solamente el tiempo lo podrá decir, pero la cautela es esencial mantenerla.