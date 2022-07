La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) valoró ayer el nuevo Real Decreto de Especialidades en Ciencias de la Salud por las “mejoras técnicas” que se han introducido, especialmente en cuanto a la evaluación de profesionales del sistema de Formación Sanitaria Especializada (FSE) y a la confirmación del requisito de titulación como especialista para ejercer como tal en el Sistema Nacional de Salud (SNS), aunque lamentó que “la expectación generada no es acorde a las novedades” que incorpora.

Respecto al debate generado sobre la formación transversal, la CESM apunta que “habrá que esperar para ver cómo se desarrolla posteriormente, puesto que el tiempo dedicado a las competencias transversales no puede ir en detrimento de la formación especializada específica”. El Real Decreto también aborda los nuevos títulos de especialistas, indicando cuál es el procedimiento para la creación de nuevas especialidades sin establecer ninguna de manera explícita. “Sí conviene destacar la duda que genera esa remisión a un informe vinculante de un órgano que antes no figuraba, como es el Ministerio de Universidades, que no figura en la LOPS y podría suponer un veto.

Además, el texto publicado ayer recuerda que para ejercer en el SNS hay que cumplir con el requisito de contar con el título correspondiente de especialista, algo de lo que debe ser garante el propio Ministerio de Sanidad”, señalaron desde la CESM y destacaron que este Real Decreto viene a confirmar la obligatoriedad de la acreditación periódica, aunque “sigue quedando indefinida y pendiente de una regulación posterior para concretar procedimiento, plazos o formas, algo que desde la CESM se espera que se haga de manera consensuada”.

El Consejo General de Enfermería (CGE), por su parte, rechazó la norma porque “ignora” las carencias y necesidades de especialización de las enfermeras. “El Gobierno nunca ha tenido en cuenta nuestras solicitudes para implicar a la profesión en el tema y así elaborar una regulación mucho más completa y beneficiosa para el sistema sanitario y la sociedad”, criticó.