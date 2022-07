Cando Galicia viviu na ‘Belle Époque’

Entre 1871 e 1914, Europa viviu a súa Belle Époque. Unha expresión coa que sobran as palabras. O mundo xiraba en torno aos inventos amosados nas exposicións internacionais, a industrialización aceleraba a economía. A un lado do Atlántico alzábase a Estatua da Liberdade, ao outro a Torre Eiffel. Aínda non soaban os tambores de guerra. Anos despois, co continente xa arrasado, esa época recordaríase como o paraíso perdido. Tamén Galicia viviu aquel furor polas mostras e as invencións, como revelan as postais recuperadas pola RAG sobre a Exposición Rexional Galega de 1909.

Nas tarxetas, que forman parte do Arquivo Dixital de Galicia, vemos o Santiago de Compostela do primeiro Ano Santo do século XX. Esa exposición foi inaugurada o 24 de xullo polo rei Afonso XIII e o presidente Antonio Maura, celebrouse na Alameda e o seu entorno con máis de 50.000 visitantes (a poboación de Santiago nese ano era de menos da metade). A Real Academia Galega destaca que “foi un dos primeiros intentos do mundo civil de utilizar a celebración relixiosa como promoción económica e turística da cidade”. Con 11 pavillóns e 600 instalacións, os curiosos coñeceron máis de 10.000 pezas de arqueoloxía, obras de arte, historia e industria. Estas imaxes do Xacobeo de 1909 forman parte “da colección facticia de postais, que agrupa todas aquelas de diversas procedencias que non están integradas en ningún fondo documental”. Hai fotografías desde os primeiros anos do século XX até o día de hoxe, “nos dous formatos normalizados máis comúns da tarxeta postal (9 x 14 e 10,5 x 15 centímetros) e realizadas con técnicas fotomecánicas e fotográficas diversas”. Unhas estampas para mergullarse desde 2022 na busca dun tempo perdido. Só queda en pé un dos once pavillóns Esa Exposición Rexional de Galicia extendíase polo Paseo da Alameda, San Clemente e parte do Campus Sur. Entre os pavillóns principais figuraban o Central, creado por Antonio Flórez para Belas Artes, Ciencia, e o Salón de Festas; o do Centro Galego de La Habana que reproducía a pequena escala este edificio cubano; ou o de Industrias con 2.000 metros cadrados para 600 expositores. Este último acabou ese mesmo ano destrozado por un temporal en decembro. Só catro días despois da inuaguración sería tirado o Pavillón do Ministerio de Fomento. E o único que continúa actualmente en pé é o de Recreo Artístico e Industrial: creado por Antonio Palacios para café, restaurante e salón de baile. Entre as tarxetas da RAG tamén hai imaxes de Vietnam, a URSS, EEUU ou Cuba.