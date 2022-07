Culpable de tres delitos de asesinato por matar a Marta Calvo, Arliene Ramos y Lady Marcela Vargas, sin que tuvieran posibilidad alguna de defensa asumiendo la posibilidad de que introduciéndoles cocaína de alta pureza vía vaginal podía producirles la muerte, así como de intentar matar a otras seis mujeres —en el caso de la séptima, la Fiscalía no acusaba por dicho delito—. Además, en todos los casos aprecia el delito de abuso sexual y el agravante machista. Este es el veredicto dictado por el jurado popular contra Jorge Ignacio Palma que se convierte así en el mayor criminal machista en serie y que con dicho veredicto se enfrentaría a tres penas de prisión permanente revisable al tratarse de tres asesinatos unidos a sendos delitos contra la libertad sexual también considerados acreditados. En el caso de Calvo le considera además culpable de ocultar el modo y lugar en que se deshizo de sus restos mortales causando con ello una aflicción, congoja y angustia sobreañadida a los familiares de la víctima.

Se ha acreditado como probado que el acusado al introducirle cocaína vía vaginal o anal a sus víctimas sin su consentimiento excedía la práctica sexual pactada previamente, atacando de esta forma su libertad sexual. De ahí que se le considere culpable de diez delitos de abusos sexuales.

El jurado ha declarado probado que el acusado elegía a sus víctimas por ser mujeres vulnerables, todas ellas prostitutas, con un ánimo de dominación y machismo, utilizándolas como a un mero objeto, con absoluto desprecio a su dignidad como persona, para la obtención de un placer a través del dominio abusivo, a costa del riesgo para sus vidas.

Por otra parte, el jurado no ha apreciado la eximente de toxicomanía planteada por la defensa y considera probado que en el momento de los hechos Jorge Ignacio P. J. no se encontraba bajo la influencia del consumo de sustancias estupefacientes y que las mismas no le afectaban en modo alguno a sus capacidades volitivas y que era capaz de discernir entre el bien y el mal.

Asimismo el jurado se ha mostrado en contra de que la sentencia contemple cualquier tipo de indulto o beneficios penitenciarios para Jorge Ignacio Palma, declarado culpable de tres delitos de asesinato, seis tentativas de asesinato, diez delitos contra la libertad sexual, todos ellos con el agravante de género, así como de un delito contra la salud pública y otro contra la integridad moral.

Un mes de juicio

El veredicto de culpabilidad para Jorge Ignacio Palma ha puesto fin a un mes de exhaustivo juicio con numerosas evidencias acusatorias, tanto técnicas como científicas y forenses. El fallo del jurado popular, formado por siete mujeres y dos hombres y que llevaba deliberando desde el lunes por la tarde sobre un objeto de veredicto compuesto por 700 preguntas, cierra un juicio “excepcional” en palabras de la presidenta del tribunal, la magistrada Clara Bayarri, quien asegura que en sus 40 años de ejercicio no ha visto un caso tan complejo, ni propio ni ajeno.

A lo largo de 23 jornadas en la Audiencia de Valencia, la fiscal Socorro Zaragozá y los letrados Juan Carlos Navarro y Pilar Jové han llevado la iniciativa a la hora de presentar las pruebas existentes contra Palma, y de confeccionar un relato acusatorio que finalmente ha calado entre los miembros del jurado.

Por el contrario, la defensa ha tratado sin éxito de sembrar dudas sobre la posibilidad de que el dispositivo de búsqueda del cuerpo de Marta Calvo en el vertedero de Dos Aguas fallase, y apuntando la posibilidad de que su cliente fuese realmente escrupuloso en la limpieza de su vivienda, tanto que ni la Guardia Civil ni los perros especializados hallaron rastro del supuesto descuartizamiento de la joven de Estivella.

Al acusado, colombiano de 40 años que permanece en prisión provisional desde finales de 2019, cuando se entregó a la Guardia Civil, no se le han visto demasiados gestos durante el juicio, ni siquiera con el veredicto de culpabilidad.