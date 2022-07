Javier Cremades, presidente del despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, al que la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha encargado una auditoría sobre los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia católica, reveló que, por el momento, están clasificando “entre 1.000 y 2.000 casos” de abusos sexuales en la Iglesia, la mayoría ocurridos en los años 70 y 80 del siglo XX.

“Entre los que tiene la CEE, los que tiene el diario El País, estamos hablando de entre 1.000 y 2.000 casos, aproximadamente, ahora estamos ordenando y clasificando los que nos han llegado”, explicó Cremades en una entrevista con Europa Press, en la que especificó que, tras cinco meses de trabajo, han recibido un centenar de casos nuevos no contabilizados.

La firma legal recibió el encargo de la Conferencia Episcopal el pasado mes de febrero y puso a disposición de la población un correo electrónico, denunciaabusos@cremadescalvosotelo.com, para recibir denuncias.

Cremades afirmó que “los trabajos están avanzando razonablemente bien” aunque con “algunas dificultades”. “Identificar el volumen, el número de casos, la extensión del fenómeno no va a ser nada fácil porque muchas víctimas no han denunciado, permanecen en el silencio y las comprendemos también”, subrayó. En cualquier caso, aseguró que han encontrado una “enorme colaboración” por parte de la Iglesia y un “deseo verdadero” de abrir los archivos. En este sentido, avanzó que está programando una visita al archivo secreto de la Archidiócesis de Madrid, encabezada por el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Carlos Osoro.

Cremades prevé presentar su auditoría en la primavera de 2023 y le gustaría hacerla pública al mismo tiempo para los obispos y para la opinión pública. Finalmente, según avanzó, no harán una extrapolación de los datos, como se hizo en la investigación sobre los abusos en la Iglesia de Francia, sino que recogerán todos los casos de los que tengan conocimiento. Lo que sí incluirá será todos los tipos de casos de abusos sexuales a menores acaecidos en el seno de la Iglesia, incluyendo denuncias anónimas —indicando que lo son— y ampliando la investigación a todos los trabajadores de las instituciones eclesiásticas sean o no religiosos o sacerdotes.

“Por ejemplo, en un santuario, el servicio de seguridad o de limpieza, no solo en los colegios, no vamos a ser nada restrictivos, no vamos a intentar paliar ni minimizar la dimensión del daño sino presentar la cruda realidad, ni nos vamos a limitar solo a casos jurídicos o prescritos, no va a ser una categoría de orden procesal la que va a decidir su inclusión en el catálogo de abusos de la Iglesia española a menores”, explicitó.

Cremades cree que las cifras que han recopilado “no responden a la realidad del problema”. “Estamos ante la punta del iceberg, creo que hay mucho silencio, venimos de una cultura del encubrimiento y una cultura del silencio, en la que las instituciones ponían la institución antes que el individuo y, por otro lado, las personas sentían un enorme desamparo”; señaló.

Además de identificar el número de casos de abusos sexuales a menores en la Iglesia, el despacho de Cremades & Calvo-Sotelo realizará una serie de recomendaciones para que estos casos no se repitan en el futuro.