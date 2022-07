La película White Noise, escrita y dirigida por el estadounidense Noah Baumbach, inaugurará la 79 Mostra del cine de Venecia, y aspirará al León de Oro, anunciaron ayer los organizadores del certamen, que se celebrará entre el 31 de agosto y el 10 de septiembre.

“Es realmente maravilloso volver al Festival de Cine de Venecia y es un honor increíble traer White Noise como película de apertura. Este es un lugar que ama mucho el cine, y es una emoción y un privilegio unirse a los increíbles cineastas que han presentado sus películas aquí”, dijo el cineasta neoyorquino, de 52 años.

La película, que es el regreso de Baumbach a Venecia después de presentar Marriage Story (Historia de un matrimonio) en 2019, está protagonizada por dam Driver, Greta Gerwig, Don Cheadle, Raffey Cassidy, Sam Nivola, May Nivola, Jodie Turner-Smith, André L. Benjamin y Lars Edinge.

“Es un gran honor inaugurar el 79 Festival de Cine de Venecia con White Noise, la espera para que la película esté terminada a tiempo”, aseguró Alberto Barbera, director del certamen, cuyo programa completo se dará a conocer hoy.

“Adaptación de la gran novela de Don DeLillo, Baumbach ha creado una obra original, ambiciosa y convincente que juega con la medida en varios registros: dramático, irónico, satírico. El resultado es una película que examina nuestras obsesiones, dudas y miedos enraizados en los años 80, pero con referencias muy claras a la realidad contemporánea”, añadió.

White Noise, distribuida por Netflix, adapta la novela del mismo título de De Lillo, uno de los grandes narradores contemporáneos de EEUU y en la que explora temas como el consumismo, la importancia de los medios o los desastres naturales causados por el hombre.

“A la vez hilarante y aterradora, lírica y absurda, ordinaria y apocalíptica, White Noise narra los intentos de una familia estadounidense contemporánea por lidiar con los conflictos mundanos de la vida cotidiana, lidiando con los misterios universales del amor y la muerte, y la posibilidad de la felicidad en un mundo incierto”, explican los organizadores.

Director, guionista y productor, Baumbach nació en Brooklyn en 1969 y entre sus películas se encuentran Kicking and Screaming, El calamar y la ballena, La boda de mi hermana, El extravagante mundo de Greenberg, Frances Ha, Young Manhood, Mistress America, The Meyerowitz Stories, Story of a Marriage y el documental De Palma.