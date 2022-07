La Xunta apuesta por su personal farmacéutico para agilizar la renovación de las recetas de los pacientes crónicos, de modo que un paciente puede acudir a ellos si no dispone de cita “próxima” con su médico de cabecera. Así lo asegura el Servizo Galego de Saúde (Sergas), que informa de cómo en este momento ya ascienden a un centenar los farmacéuticos de Atención Primaria contratados en la sanidad pública gallega y que los presupuestos de la Xunta para este año recogen la creación de 28 nuevas plazas para estos profesionales. Lo indicó el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, durante una visita al equipo nuevo de farmacéuticos que prestará apoyo desde A Estrada (Pontevedra) a los centros de salud que “más lo necesiten”.

García Comesaña aludió a cómo el incremento de este tipo de profesional en los centros de salud va a “garantizar la adecuada continuidad del tratamiento farmacológico” y, además, permitirá “liberar al personal médico de esta tara, ante la escasez de médicos que estamos viviendo este verano”. Según especificó el Sergas, el objetivo es que la población con tratamientos crónicos que no dispone de huecos para recetas en los próximos días y precise “renovar” su botiquín pueda solicitar “directamente” la consulta con el farmacéutico en Atención Primaria. Además, la Xunta habilita un “segundo recurso” en la Central del 061 de A Estrada para “garantizar de forma ágil la renovación de tratamientos crónicos de aquellos centros que están teniendo sobrecarga por esa falta temporal de profesionales”. Desde allí se atenderán las solicitudes de renovación que los ambulatorios “no puedan resolver en menos de cuatro días” ni con el médicos ni con el farmacéutico.

“Será el personal administrativo” el que se encargue de gestionar la cita con este servicio centralizado, a petición del paciente, informó la Consellería de Sanidade en una nota.

Por otro lado, ayer se conoció que las medidas excepcionales para garantizar la cobertura del personal en los Puntos de Atención Continuada (PAC) de Galicia tendrán como límite temporal el 18 de septiembre y efectos desde el 15 de julio de este año, ambos inclusive. Así lo recoge la instrucción final remitida por parte de la Dirección Xeral de Recursos Humanos del Sergas, que tiene fecha del 27 de julio y que ya ha sido traslada a los implicados.

Enfermería de Primaria pide seguir con los cuidados en PAC

La Asociación Galega de Enfermería Familiar e Comunitaria (Agefec) reclamó ayer “poder seguir ofreciendo continuidad de cuidados” en los Puntos de Atención Continuada (PAC) de Galicia. Lo hizo mediante un comunicado en relación a la ausencia de cobertura de médicos en algunos PAC y a diferentes reseñas de prensa en las que se apuntaba a que sin médico, los enfermeros no realizan diagnósticos ni dispensan fármacos. Ante esto, la Agefec defiende la importancia del trabajo en equipo, “un equipo multidisciplinar donde cada profesional aporta el específico de su quehacer para garantizar el mejor servicio a la ciudadanía”. “Tenemos competencias para actuar, tanto en equipo como individualmente, ante situaciones de urgencia, pero, desde la asociación defendemos que, si en algún momento y de forma puntual, en un centro no hubiese personal médico, las enfermeras debemos seguir ofreciendo nuestros servicios a la población”, aseguraron los enfermeros en su comunicado, en el que afirman ser “conscientes” de que la Atención Primaria sufre “dificultades” para garantizar la cobertura de los profesionales dada la carencia de los mismos. “Esta situación se ha visto agravada por el periodo estival, pero no debemos olvidar que esta falta de personal no es un problema coyuntural debido a las vacaciones, sino que se trata de un problema estructural que Primaria sufre desde hace tiempo”, resaltan.