El contacto durante las relaciones sexuales, ruta de transmisión del virus ‘monkeypox’

Los dermatólogos españoles, que han tenido un destacado papel en la detección de los casos de viruela del mono, han dado a conocer este miércoles una investigación —publicada en la revista científica el British Journal of Dermatology-— en la que, tras una revisión de 185 casos, aseguran que las características principales del brote actual —España ya ha notificado 4.577 casos confirmados— difieren de los anteriores, por ejemplo, en el tipo de lesiones. El hallazgo confirma que la ruta de transmisión más probable en esta epidemia es el contacto durante las relaciones sexuales.

Investigación

El artículo —titulado Monkeypox outbreak in Spain: clinical and epidemiological findings in a prospective cross-sectional study of 185 cases—, ha sido realizado por el Grupo Español de Enfermedades de Transmisión Sexual y Sida de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV). Muestra nuevos hallazgos clínicos y epidemiológicos en un estudio transversal prospectivo de 185 casos recogidos por un gran número de dermatólogos españoles. La investigación ha estado coordinada por la Unidad de Investigación de la AEV.

Los dermatólogos fueron los primeros especialistas en detectar los casos de esta patología, que en los últimos meses ha saltado de África, de donde es endémica, a varios países europeos, entre ellos España, que encabeza el listado de los que más casos registra y donde, además, en los últimos días se han registrado dos fallecimientos relacionados con la enfermedad. Los especialistas resaltan ahora su papel en la elaboración de protocolos, descripción de la enfermedad y en el mejor tratamiento de los pacientes y el control del brote epidémico.

Con datos de este martes de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Renave), publicados por el Ministerio de Sanidad, nuestro país ya ha notificado un total de 4.577 casos confirmados de viruela del mono que proceden de las 17 comunidades autónomas.