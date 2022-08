Expertas alertan de que medio centenar de drogas se eliminan “muy rápido” del cuerpo

“Nuevas sustancias hacen necesarios nuevos protocolos para actuar contra agresiones como la sumisión química a través de pinchazos”. Así lo afirma Eva Ibeas Martínez, médica de familia en la Unidad de Salud Sexual y Reproductiva de l’Alfás del Pi y la Nucía (Valencia), que detalla que “todo apunta a que la sustancia que se inyecta con los pinchazos a chicas en espacios de ocio y festivales es éxtasis líquido”. Al menos, esa ha sido la sustancia que han encontrado en el cuerpo de una menor en Gijón tras recibir el pinchazo, una de las únicas que, efectivamente, sí dio positivo en drogas tras denunciar la agresión.

La especialista explica que en las urgencias hospitalarias es donde más casos se están recibiendo “de personas que afirman haber sido víctimas de un pinchazo en contexto de ocio nocturno” y aunque parezca una agresión nueva “lo llevamos viendo desde hace meses, incluso el verano pasado”. Ibeas denuncia que todavía no hay un protocolo concreto, por lo que aplican el de accidente biológico y agresiones sexuales “pues en la mayoría de casos el objetivo del pinchazo es agredir sexualmente de la víctima”, asegura.

Cuando una persona llega a consulta se examina el lugar de la punción para ver la reacción local, se realizan analíticas y se determinan el riesgo de enfermedades. ¿Qué rasgos tienen en común las personas que acuden a urgencias? “Son chicas jóvenes, menores de treinta años que vienen de contextos despreocupados”.

Respecto a la sustancia que supuestamente se inocula al pinchar a la persona “no sabemos cuál es. No existe un tipo de drogas, según el Ministerio de Sanidad hay descritas más de cincuenta que se eliminan rápido del organismo, por lo que crea más dificultad para detectarla”. Por eso, ella apuesta por crear un nuevo protocolo que recoja nuevas sustancias que “no tenemos registradas y, por tanto, no identificamos”, dice la médica. A la pregunta de qué indicaciones ha de seguir una persona si se encuentra en esta situación, Ibeas Martínez dice que “no hay que separarse del entorno más cercano y comunicar los síntomas”.

Si estás en un local o un festival, informar al gerente o al encargado de seguridad para prevenir nuevos casos y “acudir rápidamente al hospital”, explica, pues detalla que a las cuatro horas los restos pueden haber desaparecido del organismo de la persona afectada. ¿Cuál es el motivo del pinchazo?, según dice la especialista, puede haber varios.

“El objetivo es la sumisión de tu conciencia para doblegarla y conseguir los fines que se pretenden. Puede ser robar o cualquier otro. Lo que hemos visto, sobre todo en mujeres jóvenes es que se despiertan en un sitio con dolor genital o sangrado vaginal y no saben si han abusado de ellas o no. Esos son los casos que más nos encontramos”, asegura la médica. “Notas un pinchazo pero al final no sabes qué es, no le das importancia pero luego eso te hace marearte o tener otros efectos”. Es, precisamente, “al examinarlas después de despertar cuando nos percatamos del pinchazo”. Ibeas insiste en que “la mayoría de pinchazos que vemos están asociados a agresiones sexuales”.

Respecto al protocolo específico, la médica de familia apunta que “es absolutamente necesario una guía de acción concreta”. Hasta ahora, en los hospitales se actuaba con distintos protocolos, por lo que las personas que acudían podían “recibir un tratamiento distinto dependiendo del lugar donde se dirigían”.