Más denuncias por pinchazos en Galicia, tras registrar la Guardia Civil dos más en Salvaterra do Miño (Pontevedra), donde este fin de semana se celebró un festival de música. E igual que en los anteriores, según confirmaron las fuentes consultadas, los análisis no detectaron restos de sustancias tóxicas indicadoras de sumisión química en las víctimas ni los ataques denunciados vinieron acompañados de robos ni de agresiones sexuales.

Los casos se siguen sucediendo también en el resto del territorio nacional. Precisamente este fin de semana la Policía Local de La Ràpita, en Tarragona, identificó por primera vez en España al presunto autor de un pinchazo a una joven en un local de ocio nocturno. Los agentes no encontraron en el sospechoso ninguna jeringuilla y las pruebas descartaron la presencia de sustancia alguna en el cuerpo de la mujer. A raíz de esta intervención, se abrirá una investigación.

La denunciante no sufrió ningún síntoma por este pinchazo, como mareo o pérdida del conocimiento, y tampoco fue objeto de un delito posterior, como una agresión sexual o un robo, según las fuentes. Además, en la analítica que se le practicó no se detectó ningún tipo de sustancia sospechosa. En Cataluña se investigan más de una veintena de denuncias por pinchazos, todos ellos en zonas de ocio nocturno y que no han comportado un delito posterior, como violaciones o robos, ni se ha detectado sustancias tóxicas en las analíticas a las víctimas.