En menos de un mes, el 5 de septiembre, las universidades públicas gallegas iniciarán el curso 2022-2023. Por primera vez en Galicia, el próximo curso echará a andar la primera institución privada de ese nivel educativo: la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE). La iniciativa, promovida por Abanca y Afundación, ha superado otro trámite con la publicación ayer en el DOG del decreto por el que la Xunta autoriza el inicio de su actividad a partir del próximo curso, en el que se aprueban sus normas de organización y funcionamiento y donde se establece la desadscripción del Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (Ieiside). En esa normativa, el Gobierno gallego da el visto bueno al inicio de actividades en las facultades de Administración de Empresas y Derecho y de Ingeniería y Tecnología Empresarial, “que se encargarán de la organización y de los procesos académicos, administrativos y de gestión de las enseñanzas en su ámbito”.

La universidad de Abanca estrenará su periplo con los cuatro grados y los dos másteres previstos, explican desde la Consellería de Educación, aunque, por ahora, solo han recibido la autorización oficial tres grados, dado que el cuarto, un título que sus promotores aseguran que es único en España, Ingeniería de la Empresa, está pendiente de un trámite estatal. Por eso la orden del Diario Oficial de Galicia, publicada también ayer, que recoge las nuevas titulaciones que ofertarán los campus gallegos a partir de septiembre solo refleja tres de las carreras propuestas inicialmente: el grado en Administración y Dirección de Empresas, el de Administración de Negocios Digitales y el de Ingeniería en Sistemas Inteligentes.

Desde la Xunta explican que Ingeniería de la Empresa no llegó a tiempo para salir en la orden de ayer por un retraso del trámite del Consejo de Universidades del Estado. No obstante, puntualizan que dispone del informe “favorable” de verificación de la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia y que, dado que el informe autonómico es vinculante para la autorización estatal, “puede empezar el curso con este grado”.