Aunque mucha gente lo desconozca, el Día de la Mujer, el Día de los Trabajadores, el de San Valentín o el del Cáncer compiten en la actualidad con el Día del Pene, el Día de la Tapa, el Día Internacional Sin Dietas o el Día del Hijo de en Medio. En el mes de junio, sin ir más lejos, se celebraron, además de conmemoraciones reconocidas como el Día del Orgullo o el Día Mundial del Medio Ambiente, otras más raras o completamente frikis como el Día del Yo-Yo, el Día del Pato Donald, el Día de Tejer en Público, el del Selfie y el de las Mujeres Sin Ropa Interior. El motivo es que un sinfín de particulares y organizaciones, aprovechando la resonancia que proporciona internet, se han lanzado en los últimos años a promover días internacionales, algunos con el fin de que las autoridades pongan el foco en algún problema o enfermedad, otros para promocionar personajes o costumbres pero otros, aparentemente, sin más afán que tener éxito con alguna ocurrencia y que esta se viralice. No alcanzan la oficialidad, dado que no son aprobados por ningún organismo, pero consiguen eco y que se hable de esos Días de....

Ante ello, el número de días y semanas internacionales (sin contar con los días más raros) se ha multiplicado por cuatro desde el año 2019, al pasar de 163 a 867 (hasta el mes de mayo y teniendo en cuenta el mismo periodo de 2019), según el cómputo de la empresa Serendipia, que en 2010 puso en marcha la web diainternacionalde.com, y es una de las pocas fuentes de datos existentes en España dado que los organismos internacionales que proclaman los días oficiales, como la ONU y las organizaciones adheridas, tan solo recopilan las conmemoraciones —ya sean días, semanas o años dedicados a un tema de interés— aprobados en sus resoluciones.

El objetivo de proclamar un Día de... es sensibilizar sobre un problema, como el Día de la Prevención del Suicidio; conmemorar un hecho histórico u honrar a sus protagonistas, como el Día de las Víctimas del Holocausto; conseguir recursos para un fin, como el Día del Alzhéimer, o evitar la extinción de una especie determinada, como el Día Mundial de las Abejas.

También la UE, el Gobierno español y los autonómicos aprueban temas a conmemorar en una determinada fecha, pero existen multitud de Días de... no oficiales, que impulsan empresas, asociaciones o particulares, logran éxito en los medios o en las redes sociales y alcanzan eco nacional o internacional. Patricia López, responsable de contenidos del portal diainternacionalde.com pone, como ejemplo, el Día del Abrazo, promovido por un estadounidense, Kevin Zaborney, en 1986 y que, años después, ha alcanzado una difusión mundial, sobre todo por la pandemia.

Otro ejemplo es el Día Mundial de los Simpson, que fue una iniciativa de una agencia de comunicación española que lanzó la propuesta a través de la plataforma Charge.org. Firmaron la iniciativa cientos de seguidores de la serie, gracias a que Atresmedia y Fox España se hicieron eco, y desde hace cinco años se ha institucionalizado en todo el mundo. Como resultado, en la actualidad existen al menos 905 días internacionales, 310 oficiales y el resto sin oficialidad, lo que provoca que cada día del año se celebren varios Días de..., dado que no hay calendario suficiente para tanta efeméride. Por ejemplo, el día 21 de marzo se juntan ocho días internacionales (el de los bosques, el del síndrome de Down, el de Nowruz, el de la eliminación de la discriminación racial, el de la poesía, el del color, el de la marioneta y el de la cefalea en racimos).

A estas efemérides hay que sumar un total de 32 semanas y hasta 92 años internacionales, que también compiten con los casi 100 días raros que se han hecho hueco en los últimos años y donde destacan fechas como el Día del Pelo, el Día de Hablar como un Pirata, de llevar la mascota al trabajo, del orgullo zombi o de los calcetines perdidos.

“Legítima reivindicación”

La organización del calendario en días “normales” y “especiales” viene de antiguo. “Sin estos últimos, el tiempo sería monótono”, explica Eliseu Carbonell, antropólogo y profesor de la Universidad de Girona. Y es que el calendario contiene dos dimensiones: la cuantitativa y la cualitativa, y los días internacionales son “modernas formas de dar cualidades al tiempo”, como sucede, pongamos por caso, con el martes y 13, opina Carbonell.

La proliferación de Días de... no suponen para este especialista un problema, aunque unas efemérides puedan restar visibilidad a otras. “Si la ONU, los Estados o las empresas (Blackfriday) pueden decretar cualidades para días concretos, ¿por qué no podría hacerlo cualquier grupo que desee reivindicar el Orgullo Zombi?”, señala. “Yo lo veo como una reivindicación legítima de que el tiempo les pertenece y de que también pueden atribuir cualidades al tiempo. Para mí, tiene mucho más sentido el Día de los Calcetines Perdidos que el Día sin IVA de una cadena de electrónica. Creo que si algunos días de... desvirtúan el sentido son precisamente los que responden a intereses privados y no los de colectivos más o menos grandes”.

E Días de la salud

Por un lado, la ONU o la Organización Mundial de la Salud, y por otro, asociaciones de enfermos o sociedades médicas, aprovechando los medios de comunicación o las redes sociales, han promovido decenas de días relacionados con una determinada enfermedad, con el fin de buscar fondos para que se investigue su cura o llamar la atención sobre sus consecuencias en los pacientes. Se trata del Día Mundial del Alzhéimer, el del paludismo, el del cáncer, el de los pacientes trasplantados o, en general, el Día Mundial de la Salud, que se celebra el 7 de abril desde 1948. El listado, en este caso, es interminable.

E Días frikis

Particulares o asociaciones se han lanzado, en los últimos años, a promover días frikis o raros que, evidentemente, no tienen la resonancia que alcanzan días consagrados como el Día de la Mujer o el Día del Orgullo, pero han logrado hacerse un hueco al viralizarse en las redes sociales, aunque su motivación no tenga que ver con buscar más fondos en favor de una causa social o concienciar a las administraciones o a la sociedad.

El listado es largo y variado y contiene desde días más conocidos como el Día del Orgullo Zombie o del Orgullo Friki hasta días con menos popularidad como el Día de la Gente Peculiar, de los calcetines pedidos, del hijo de en medio, de llevar el perro al trabajo o el día del infiel.

E Días medioambientales

Las Naciones Unidas (ONU) y sus organismos dependientes han centrado su interés, durante los últimos años, en el desarrollo sostenible, ante la evidencia de que urge dar una respuesta al cambio climático. Por eso, son muchos los días relacionados con la concienciación ambiental, desde el Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el 5 de junio, al Día contra el Cambio Climático, la Hora del Planeta, el Día de la Nieve, de los humedales, de la vida silvestre, de los bosques, del agua, de la madre tierra, del reciclaje... y así un largo etcétera.

E Días de derechos humanos

También hay un buen puñado de efemérides relacionadas con eventos históricos, sus protagonistas o los derechos humanos, como el Día en Memoria de las Víctimas del Holocausto, el Día de la No-Violencia, el Día de los Niños Soldados, el Día de la Justicia Social o contra el trabajo infantil.

Del cáncer a la efeméride de los calcetines perdidos

