Un nuevo virus detectado en docenas de personas en el este de China podría no causar la próxima pandemia, pero sí sugiere cuán fácilmente los virus pueden pasar desapercibidos de los animales a los humanos, dijeron científicos a CNN al advertir que es necesaria mayor vigilancia.

El virus, denominado Langya henipavirus, infectó a casi tres docenas de granjeros y otros residentes, según un equipo de científicos que cree que puede haberse propagado directa o indirectamente a las personas a través de las musarañas, pequeños mamíferos parecidos a topos que se encuentran en una amplia variedad de hábitats. “Estamos subestimando enormemente la cantidad de estos casos zoonóticos en el mundo, y este (virus Langya) es solo la punta del iceberg”, dijo el experto en virus emergentes Leo Poon, profesor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Hong Kong, que no participó en el último estudio.

La primera investigación científica sobre el virus, publicada en el New England Journal of Medicine, recibió atención mundial debido a la mayor preocupación por los brotes de enfermedades. Cientos de miles de nuevos casos de COVID-19 todavía se informan en todo el mundo cada día, casi tres años desde que se detectó por primera vez en China. Sin embargo, los investigadores dicen que no hay evidencia de que el virus Langya se esté propagando entre las personas o que haya causado un brote local de casos conectados.