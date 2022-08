Para a fuxida dos exiliados republicanos cara ao seu inevitable soño americano, habilitáronse vellos buques de carga. Onde antes viaxaba o gando agora partían os loitadores antifascistas e as súas familias. O 12 de xuño de 1939 zarpaba o Ipanema do porto de Pauillac (Francia). Chegaría a Veracruz (México) o 7 de xullo cuns mil refuxiados da Guerra Civil. Entre eles viaxaba Florencio Delgado Gurriarán, que entón aínda non cumprira 36 anos. De México faría o seu fogar, para fundar unha familia de cinco fillos xunto con Celia Teijeiro e desenvolver unha carreira intelectual homenaxeada polo Día das Letras Galegas deste 2022 (35 anos despois da súa morte).Xa coñecemos o nome da personalidade recoñecida en 2023, Francisco Fernández del Riego. Pero mentras tanto, avanzan as últimas tardes de verán con Florencio Delgado Gurriarán.

Entre as actividades na súa memoria figuran concursos literarios, noites festivas, podscats. Especial mención merece a programación da asociación cultural As Letras de Florencio desde O Barco de Valdeorras (o escritor era natural de Córgomo, en Vilamartín de Valdeorras). Por exemplo, nos podscats podemos viaxar no Ipanema co Florencio exiliado: un membro máis das tres grandes expedicións marítimas de 5.000 refuxiados de España a México xunto cos barcos Sinaia e Mexique.

Co nome de As Noites de Florencio, a programación cultural organizada por As Letras de Florencio continúa desde a primeira fin de semana de xullo no concello natal do protagonista destas Letras Galegas 2022. O vindeiro venres 26, Sr. Jingles ofrecerá un concerto en Córgomo: banda procedente de O Barco que xa musicou os versos do poeta e brindou actuacións na súa memoria. E o sábado 27 desenvolverase Atopa a Florencio: un xogo de pistas para os rapaces en Cernego, sobre a vida e obra de Delgado Gurriarán.

Tamén esta fin de semana houbo cine de verán e o espectáculo Furia Necesaria de Aldaolado: un recital poético-musical. Ademáis, ao longo do verán houbo un serán poético a cargo do Colectivo Barullo, teatro de Cándido Pazó con Eu non digo nada, e outros eventos como Florencio sen fronteiras de Arraianos, e O tío Florencio de Fátima Delgado.

Tamén o IV Premio de Poesía Florencio Delgado Gurriarán está organizado polas Letras de Florencio, cun prazo de presentación de obras ata o 29 de setembro. Creouse no ano 2019 para promocionar precisamente a súa candidatura ás Letras Galegas, ademáis de promover a creación literaria. O cartel desta convocatoria corre a cargo da artista plástica ruesa Carina Rodríguez. Poden presentarse poemas inéditos, en galego e cunha extensión máxima de entre 15 e 90 versos para optar a un premio único de 3.000 euros.

Outro proxecto destacado desta asociación é Florencio, o podcast. Neste formato sonoro, o escritor valdeorrés Jorge Moral achega ao protagonista a todos os interesados a través de 12 capítulos. Cada un deles publícase o último domingo de cada mes. De momento, podemos atopar os seguintes episodios. Do que non se fala, nada se sabe, o primeiro, conta con aportacións do investigador e familiar Ricardo Gurriarán ademáis do arquivo histórico da etapa mexicana (coa entrevista de Dolores Pla en 1979).

De Córgomo a Veracruz: o home dos mil nomes, o segundo, indaga nos seus primeiros anos e conversa con Héctor Cajaraville que escribiu Florencio Delgado Gurriarán: polos vieiros da saudade. Vestidas de Festa: Bebedeira, o terceiro, conta coa narradora Fátima Delgado. As cancións de loita, cuarto, ten as voces de Aarón A. Alonso e Cristina Neta. Valdeorras, á beira do Sil deitada conta as primeiras actividades pola candidatura do colectivo Barullo. Vida na nova Galicia “retoma a historia do buque de transporte de gando Ipanema”. E o último, Galicia infinda, analiza este poemario.

E neste verán, a Real Academia Galega segue ofrecendo micropezas audiovisuais e análises tan interesantes como as Palabras de Florencio: para ver como empregou billar, cobiza, castrapo...