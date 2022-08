Galicia e Cuba: 150 anos dunha historia de amor

Baixo o sol do Trópico, no Cemiterio de Colón en La Habana durmen o soño dos xustos case 200.000 galegos. E entre os panteóns destaca o de Naturales de Galicia, alzado entre 1936 e 1941 con 480 tombas en granito natural noruegués e mármore. Esta última morada para os que fixeron as Américas, por fame ou por persecución, foi un dos logros da Sociedad de Beneficiencia de Naturales de Galicia. Nacida o 31 de decembro de 1871 , na celebración dun mediodía nos salóns altos do teatro de Albisu, simboliza unha historia de amor de 150 anos entre Cuba e Galicia.

Esa Sociedad de Beneficiencia de Naturales de Galicia foi impulsada por 37 emigrantes, ata formar unha “das obras filantrópicas máis relevantes dos galegos en ultramar” segundo indica a propia entidade. Tamén fundou o Centro Gallego de La Habana, ademáis dese panteón social co obxectivo de “dar cristiana sepultura aos seres queridos”. A súa traxectoria pode consultarse nun especial dixital do Consello da Cultura Galega, que con investigacións e as imaxes do Arquivo da Emigración Galega ilustra este legado. Sobre todo a partir do último terzo do século XIX medrou a colonia galega da illa do Caribe. E a través desta Sociedad de Beneficiencia, como o seu nome indica, buscouse axuda para aqueles migrantes que por enfermidade ou falta de traballo mesmo chegaban á indixencia. Eses 37 migrantes que fundaron a entidade procedían das finanzas, o comercio ou a empresa, e seguían o exemplo da Sociedad Beneficencia Catalana creada en 1840. Xa o primeiro regulamento definía á institución como benéfica, caritativa, protectora e asistencial. Os seus primeiros obxectivos eran realizar doazóns mensuais aos galegos que as necesitasen, dar asistencia sanitaria e repatriar aos que tivesen que retornar. Despois, chegaría a reivindicación da cultura galega, con festivais e tamén homenaxes a escritoras como Rosalía de Castro, Virginia Felicia Aubert ou Juana de Vega (nomeadas socias de honra). Como indican desde o Consello da Cultura Galega, “as circunstancias tras a revolución cubana (1959) cambiaron e os seus bens foron expropiados, pero a entidade permaneceu activa, conservando e xestionando o panteón social e mantendo a chama de Galicia nas súas actividades”. A primeira xunta xeral de socios celebrouse o 21 de xaneiro de 1872 no Casino Español, tras nomear a Ambrosio Tomati como presidente provisional. E elexiuse unha primeira xunta directiva xa en firme: con Juan Mes como presidente, José García Barbón como tesoureiro e Juan Prieto Canel como secretario. Querían “proporcionar socorros aos naturais de Galicia e aos seus fillos”, previa solicitude por escrito e acreditación de que vivían na illa. Os socios activos tiñan que pagar unha cota mensual dun peso, pero se non pagaban dous recibos consecutivos, eran dados de baixa. Como baile e tamén como recadación de fondos, pronto instaurouse a tradición de celebrar cada 25 de xullo a Festa de Santiago no Teatro Nacional con música tradicional galega e artes escénicas. O lema era: “Que la alegría y el contento de este día sea consuelo y alivio de aquellos compañeros nuestros de emigración, que cayeron a nuestro lado, vencidos en la lucha”.Outra celebración era a Festa do Aguinaldo con doazóns de comerciantes como figos, barras de goiaba, fariña de millo, azucre... Pero entre as pezas máis vistosas da Sociedad Beneficencia estaba La Vida Gallega en Cuba: unha revista con portadas e fotos adicadas aos comités de damas, coas socias máis relevantes adicadas á recadación de fondos. Hoxe en día, a entidade continúa adiante pero coas problemáticas da falta de fondos e o envellecemento dos socios.