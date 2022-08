Hace justo una semana Galicia vibraba con uno de los grandes nombres de la música: Iggy Pop. El líder de los míticos The Stooges era el principal reclamo del Festival Latitudes de Vigo y ayer por la noche era el plato fuerte en la última jornada en el regreso del Festival de Vilar de Mouros, en Portugal. Pero antes de esa actuación la Iguana volvió a dejarse ver por Galicia. Más concretamente en una de esas playas entre paradisíacas y mágicas de la comarca de O Morrazo: en Lagos, en la parroquia de Beluso (Bueu).

El músico se dio un chapuzón y subió una foto a su cuenta oficial de Instagram, acompañado por el mensaje "TGIF", que viene a ser "Thanks God is friday". O sea, "Gracias a Dios es viernes". Al mensaje solo le faltó una letra, la "f" de "fuckin'", que probablemente fue la palabra que más repitió durante su excelente concierto. A pesar de sus 75 años el músico ofreció una excelente actuación, donde no faltaron los clásicos como "Lust for life", "The passenger", "I wanna be your dog", "Gimme danger", "Search and destroy" o la que presentó como su canción "favorita" de la época con The Stooges: "I'm sick of you".