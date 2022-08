Galicia, plató de luxo no ‘thriller’

Fragas vampíricas, fálicos faros e cantís no fin do mundo. Galicia consolídase como plató de luxo para o thriller, tanto en películas como series. A última proba é a filmación da segunda tempada de Rapa, para Movistar Plus+ e coa produtora galega Portocabo. O equipo regresará pronto a Ferrolterra con novos episodios que pretenden repetir o éxito dos primeiros, nos que Javier Cámara e Mónica López andaban liados en misterios por Cedeira e baixo as grúas da cidade naval.

A serie ten ademáis unha aportación de 300.000 euros do fondo de atracción de rodaxes do Hub Audiovisual da Xunta. E para abordar esta inversión o director xeral de Portocabo, Alfonso Blanco, reuniuse co conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, acompañado polo director de Industrias Culturais, Jacobo Sutil. Os episodios estreados en maio xa tiveron o apoio deste Hub Audiovisual da Industria Cultural, “que busca actuar como incentivo para converter o territorio galego nun escenario habitual de producións cinematográficas e televisivas”. Estas axudas conlevan un compromiso de gasto mínimo en Galicia por parte das produtoras. Xa na súa primeira tempada, Rapa deixou nesta comunidade autónoma un gasto de 4,2 millóns de euros. Segundo Cultura, “este investimento á súa vez implicou un retorno económico directo e indirecto de 5,6 millóns de euros e a creación de 85 empregos en termos equivalentes anuais.” Tratouse da mellor estrea deses meses en Movistar Plus+, coa creación de Pepe Coira e Fran Araújo. Precisamente, nunha entrevista neste diario, Pepe Coira indicaba a raíz de dita estrea que “o audiovisual galego xa é unha potencia pero debemos preocuparnos polo seu futuro”. Este é o terceiro proxecto beneficiario da segunda convocatoria do fondo para a captación de rodaxes. Se sumaría á tamén segunda tempada da miniserie Operación Marea Negra, de Ficción Producciones para Prime Video; e ao filme Amigos hasta la muerte, das produtoras Undodez e Medio Limón. As dúas están gravándose en distintas localización galegas. Na primeira convocatoria, as adxudicatarias foron Argonautas e a primeira entrega de Rapa, ambas de Portocabo; Hasta el cielo, de Vaca Net TV, e 13 exorcismos, de Bambú Producciones.