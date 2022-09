Faraldo: “O primeiro, o mellor”

Quen era Antolín Faraldo? Uns arquivos indican que naceu en 1822 en Betanzos, outros sitúan esa data en 1823. Pero Manuel Murguía deu a frase definitiva para definir a súa trascendencia: “Foi o primeiro, e o mellor”. En só trinta anos de vida (morreu en Granada), Faraldo sentou as bases do galeguismo e do autogoberno galego antes que ninguén. Por todo iso foi condenado á censura, o exilio e a represión, ata morrer entre fortes febres.

Para conmemorar o bicentenario do seu nacemento, o Consello da Cultura Galicia adícalle unha entrada no seu Álbum de Galicia, asinada por Xurxo Martínez. Antolín Faraldo, escritor, político e historiador, tamén foi xornalista e fundou El porvenir: publicación cunha liña liberal e rexionalista. Participaría na Revolución de 1846, coa redacción o 15 de abril da proclama de constitución da Xunta Provisional de Goberno de Galicia na que era secretario. Co fracaso revolucionario, tivo que exiliarse en Portugal. Despois marchou a Madrid para dirixir La Europa, desapareceu e acabou morrendo prematuramente en Granada. Para Xurxo Martínez González, autor da biografía de Faraldo, “encarnou o primeiro firme paso adiante para que o pobo galego tivese autonomía política”. No papel de xornalista, destaca que integrou a redacción de varios periódicos galegos e españois. Así foi con El Recreo Compostelano de 1842 (“onde Murguía afirma que se asentaron as bases do nacionalismo”), El Porvenir de 1845 (“o título máis importante da Xeración de 1846 e o proxecto máis persoal de Antolín”) e La Europa de 1851 (pechado por petición do Vaticano). Segundo Xurxo Martínez, “o seu estilo acadou unha rápida madurez ofrecéndonos textos de gran calidade literaria (por exemplo, os dedicados á polémica sobre o suicidio) e de gran relevancia filosófica (por exemplo Nuesta bandera literaria)” . Seguidor das teses enunciadas na Historia de Galicia de José Verea Aguiar, tamén foi por libre e realizou “unha interpretación política de maneira que no pasado se xustifica o carácter nacional galego”. Como escribiu en El Compostelano, “en la historia se aprende la libertad”. A súa carreira política inclúe o paso polo Partido Progresista na liña máis radical. Segundo incide Martínez, “o republicanismo, o dereito á revolución ou a defensa íntegra da liberdade serían as súas bandeiras”. Engade que “todo isto mesturouse cun pensamento provincialista (entendido como fase primixenia da construción do discurso nacionalista) que se expresa a miúdo nos seus textos. De maneira máis ou menos diáfana, presenta un concepto democrático de nación: Galiza será unha nación cando o pobo galego tome conciencia de selo”. O Álbum de Galicia foi creado polo Consello da Cultura en xaneiro de 2020, como colección dixital de biografías. Moitos dos homes e mulleres que figuran neste listado son descoñecidos para a maioría da sociedade, polo que o obxectivo pasa por “darlles visibilidade, xa que contribuíron de maneira significativa á sociedade galega ao longo da súa historia”. Xa acumula 630 entradas. A de Antolín Faraldo no seu bicentenario súmase ás tamén recentes de Urbano Feijoo, María Luisa Pérez Soba, Daniel García Ramos ou Jaime Pacheco.