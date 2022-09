“La vida te zurra muy duro pero tenemos que seguir adelante por los que ya no están”

A la sombra de los astilleros de Ferrol, vive y trabaja Beatriz Couce desde hace justo hoy 52 años. Con este nombre firma sus artículos sobre el naval y ahora también el libro La vida en los bolsillos que acaba de publicar con Zaera Silvar (Editorial Bululú). Pero todo el mundo la conoce en esta ría como Betty: curranta nata, torbellino de energía, cronista infatigable de una comarca siempre en crisis y hermana de Paula, a la que dedica esta novela.

Las madres trabajadoras y desbordadas encontrarán en este libro un espejo en el que mirarse.

Todas las madres trabajadoras podemos identificarnos con Silvia, la protagonista: divorciada y con dos hijos a su cargo. También los padres, aunque la conciliación y los cuidados de los niños suelen caer en las mujeres. En Silvia, con independencia de nuestro mundo laboral todos nos podemos identificar con sus impulsos, frikadas y contradicciones.

¿Porque todos en algún momento nos vemos en una encrucijada?

Ella ya ha pasado por encrucijadas laborales sobre las que he reflexionado muchas veces, cómo puedes bordear tan fácilmente la exclusión social cuando empiezas la precariedad laboral, cuando pasas de un trabajo a otro peor. En las anteriores crisis, los periodistas fuimos testigos de mucha gente que perdió su trabajo y se vio en situaciones muy comprometidas. Y en Silvia, esa encrucijada se acentúa por sus problemas emocionales al intentar solucionar las adicciones de su hijo mayor. Tiene que cambiar de trabajo, poner el contador a cero en su formación y solucionar los problemas de sus hijos con valentía. No es la primera vez en la vida que muchas mujeres tienen que reciclarse, compaginar el cuidado de sus hijos y enfrentarse al futuro con decisión.

Usted que lleva más de 20 años relatando los avatares del naval de Ferrol, ¿en qué momento decidió lanzarse a la aventura de la novela?

Desde siempre soy muy lectora, mis padres y mi hermana también leían mucho. Pero en los últimos años tuve la curiosidad de aprender las herramientas para escribir una novela, de saber lo que hay detrás. Hay gente con mucho talento, pero también técnicas. Soy muy curiosa, me gusta mucho aprender y me lancé a conocer el andamiaje de una novela.

¿Y qué herramientas descubrió?

Puedes tener toda la teoría del mundo, mazarte en un guion previo. Yo aprendí que hay que tener mucha constancia y no desfallecer. La historia del papel en blanco es real, te puedes quedar bloqueada y desbloquearte con las musas. La clave es tener mucho tesón, ser perfeccionista. No hay varitas mágicas y esto es completamente distinto a ser periodista. Aquí eres más libre, una experiencia muy bonita.

¿Siempre estamos a tiempo de reinventarnos como se demuestra en esta novela?

No hay alternativas, en lo bueno y en lo malo hay que seguir adelante. En la novela el desencadenante es una sentencia médica que obliga a Silvia a cambiar de vida cuando se encuentra especialmente vulnerable. Se mete en un baile de trabajos que no le convencen... Así que todo queda abierto porque siempre estás a tiempo de todo. Lo digo yo que cumplo 52 años justo este domingo y mira qué estreno, tenemos que perseguir nuestros sueños.

Usted me dirá que no es una novela autobiográfica pero aquí hay mucho de Betty Couce. Usted ha hecho entrevistas al teléfono mientras cocinaba espaguetis para sus hijos.

O tecleando con un niño a la teta, cuántas periodistas se sentirán identificadas. O entrando en directo para compañeros de la radio cuando ibas a llevar a un hijo al hospital. Hay mucho de mí. Pero yo no tengo un hijo con altas capacidades ni otro con adicciones. Silvia se basa en una de mis mejores amigas pero es ficción, cuando escribes dejas huellas con tus preocupaciones. Pones las largas en la gente que lo pasa mal. La vida te zurra muy duro, pero tenemos que seguir adelante por los que ya no están. El humor es una de las claves del personaje, junto con la empatía. Siempre hay gente que lo pasa peor que nosotros.

El humor es vital para usted.

No concibo la vida sin humor y sin amor. Este año fue el peor de mi vida porque murió mi hermana Paula en un accidente, pero la llevo siempre conmigo. Me costó recuperar el humor, pero ella era una mujer súper vitalista y simpática. Hay que superarse con humor, yo he perdido a mucha gente querida pero el humor es sanador para seguir adelante. Hay que volver a bailar en la cocina.

“Mis amigas son indispensables, las mujeres debemos tener empatía entre nosotras”

El libro La vida en los bolsillos también aborda la importancia de las alianzas entre las mujeres. ¿En algún momento le han salvado la vida?

¿A mí? A diario. Mis amigas son indispensables, las mujeres debemos tener empatía entre nosotras. Ellas son la familia que eliges, son amigas que conservo casi desde mi infancia: Cari desde que teníamos 15 años en San Fernando, ella llegó para la presentación del libro porque somos uña y carne. Mis amigas han inspirado a las hermanas de Silvia con las que forma el chat El Convento. No concibo mi vida sin caminar a su lado. Nos lo pasamos muy bien y caminamos juntas con todos nuestros problemas... y con las alegrías. Creo que sigue existiendo muchísimo machismo en la sociedad. Las mujeres tenemos que ayudarnos entre nosotras, y se demuestra en el caso de Silvia con las amigas que encuentra.

Habla en la novela de reinvención en el trabajo, en el amor y también en el sexo. Porque todo es importantísimo.

No fue premeditado dar una lección sobre cómo se vive el amor o el sexo con 50 años, pero quise mostrarlo en mi protagonista. Todo eso lo vives con libertad. Silvia se equivoca muchas veces en su relación con Fernando, porque es muy impulsiva. Vuelves al cauce y no pasada nada, fueron escenas con pincelada erótica pero es una novela realista.

Muchos se sentirán identificados con la escena del parking.

Porque las locuras no solo las haces a los 24 años. Mientras uno está vivo hay que vivir, y hay que hacerlo todo plenamente: tanto lo más íntimo, como el amor, la amistad. El amor es muy importante, pero hablo de él en el más amplio sentido de la palabra: en el caso de Silvia como madre, en las relaciones de pareja, sus hermanas que son su puntal, las amistades. Y es cierto que muchas mujeres y hombres se sentirán identificados con locuras como la escena del parking. Cuesta escribirlas pero son la vida misma.

“Mis hijos saben que su padre y yo seremos los primeros en salvarlos”

¿Hay alguna receta para abordar el crecimiento de los hijos y en especial la adolescencia?

El caso de Silvia no tiene nada que ver con el mío, mis hijos no me han dado esas adolescencias. Cada uno tiene un carácter totalmente diferente, pero los dos con mucho sentido del humor. La adolescencia es una etapa complicada, los padres no podemos salvar a nuestros hijos ni evitar sus decisiones. Yo estoy muy contenta con la relación que tengo con mis hijos. Aunque las madres seamos unas pesadas saben que si se meten en un problema tienen claro que pueden recurrir a mí. Mis hijos saben que su padre y yo seremos los primeros en salvarlos.

Silvia se agarra como fetiche a las gomas de Nata de Milán en el bolsillo. ¿Usted al humor?

Sí, a ese humor del que hablaba antes. También hay días en los que te cuesta levantarte, no hay que sobreactuar y debemos dejar que las emociones fluyan. Pero la vida ofrece cosas muy buenas y también aprieta, la lección es que puedes reinventarte a tiempo y salir adelante.

El libro se inicia con la dedicatoria a su hermana Paula. Y lo dice claramente: usted la lleva siempre consigo.

La llevo conmigo a diario. Mi hermana era una persona muy especial y un referente en un sector muy masculino como el montaje de espectáculos. Se ganó el respeto de todos por currante y por su forma de ser, tenía una gran empatía por los que lo pasaban mal. Todos la echamos mucho de menos, sigue conmigo, con mi padre, con su marido y su hijo. Mi familia es un ejemplo de superación. Ella leyó el libro antes de su accidente y sé que estará orgullosísima de mí. Como dice Edu Hermida, Paula (que trabajaba en el montaje de esta cita cultural) ha puesto una carpa sobre las Meninas para evitar el mal tiempo.