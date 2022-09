El Mar Menor ha vuelto a ser protagonista en la capital europea. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha debatido este jueves el borrador del informe que elaboraron los eurodiputados que en febrero de este año visitaron la laguna salada para comprobar el estado de degradación de este ecosistema único en el continente. Las intervenciones de los ponentes se han centrado en señalar, más allá de las causas de la contaminación, la falta de cumplimiento de las leyes ambientales europeas por parte del Gobierno español y murciano, la falta de coordinación entre administraciones o la amenaza de nuevas sanciones si no se corrige el rumbo en la gestión de la laguna.

La letona Tatjana Ždanoka, quien lideró la misión europea al Mar Menor, da por hecho que el texto sufrirá cambios tras la presentación de enmiendas que los distintos grupos parlamentarios presentarán y votarán el próximo 23 de septiembre. Pese a esto, el texto presentado este jueves lo considera "muy maduro" y ha destacado, como una de las recientes novedades, que la Comisión Europea debería "actuar en caso de no cumplimiento de la legislación ambiental" en la laguna "con todas las herramientas a su disposición". La eurodiputada no adscrita ha avanzado que la Comisión de Peticiones regresará a la Región de Murcia para comprobar si las administraciones, de las que espera "más coordinación", han aplicado sus recomendaciones.

El parlamentario del grupo popular Loránt Vincze, integrante de la delegación que revisó la laguna, también ha dejado claro durante su intervención que las recomendaciones aportadas por la comisión del Parlamento son un reflejo "del deterioro del Mar Menor". Es consciente que durante la visita entrevistaron a organismos y administraciones que mostraron visiones diferentes del problema, pero insta a "cooperar de forma rápida" entre todas ellas y "pronto". Ha defendido, ante los ataques al informe por parte de partidos como Vox, que las sugerencias aportadas "son claras y objetivas": "Si se cumpliera la mitad de esas recomendaciones podríamos decir que hemos tenido éxito".

"Somos conscientes de la gravísima situación del Mar Menor"

El informe, que señala como el principal factor de contaminación de la laguna a los nitratos agrícolas y donde se exige un amplio abanico de medidas que afectan a sectores como la agricultura, urbanismo, la industria o el turismo, no es vinculante pero puede ayudar a Europa a reimpulsar su estrategia ambiental en uno de los ecosistemas más característicos. La Comisión Europea, representada por Manuel Altemir, de la Dirección General de Medio Ambiente, promete revisar el documento final y tenerlo en cuenta para sus decisiones: "Somos conscientes de la gravísima situación del Mar Menor".

Por ese lado, subraya el máximo órgano de gobierno europeo que "solo el trabajo conjunto de todas las autoridades competentes y los sectores privados responsables " del deterioro "podrá revertir "esta catástrofe" centrándose en un "nuevo modelo de desarrollo. A su vez, ha recordado que España tiene abierto dos procedimientos de infracción por incumplir las directivas europeas de nitratos y de hábitats, que afectan de lleno a la Región de Murcia.

"La protección de las aguas de la contaminación de nitratos agrícolas es insuficiente", reflejó el representante, "consideramos que España no ha hecho un seguimiento adecuado y debe designar otras zonas vulnerables por nitraros y aplicar medidas necesarias para cumplir con la directiva y sumar otras adicionales y reforzadas". La Comisión, que se encuentra revisando el tercer plan de cuenca del Segura, donde se menciona la gestión de la cuenca interna del Mar Menor, amenaza con otro proceso de infracción si ve irregularidades.

"El informe es objetivo e independiente"

Las conclusiones de los eurodiputados que visitaron el Mar Menor dejó un sabor agridulce en los propios peticionarios que reclamaron la presencia de Europa en la laguna. Las sugerencias aportadas tratan de abarcar las demandas de varios sectores que hasta ahora se han enfrentado entre sí a la hora de denunciar las causas de la contaminación. La Comisión de Peticiones señala la falta de trabajo a la hora de poner en marcha las actuaciones previstas para la restauración de la laguna: "Se necesitan actuaciones concretas, coordinadas y urgentes".

El eurodiputado Marcos Ros, del grupo socialista, ha remarcado durante su intervención que "la mayoría de las competencias para poner solución al Mar Menor las tiene el Gobierno regional". Ante el pleno ha querido subrayar de nuevo que el informe señala a los fertilizantes y la agricultura ilegal como principales responsables, pero también que el comité científico que asesora a la Comunidad es un "títere" de esta administración.

La parlamentaria Dolors Montserrat ha reclamado por su lado que Europa lidere la coordinación de todas las administraciones para impulsar la restauración de la laguna. La diputada del PP ha puesto en valor "el trabajo del Gobierno regional, que ha logrado estabilizar el ecosistema" este verano con la retirada de toneladas de algas, al tiempo que ha demandado "aplicar de una vez el plan Vertido Cero".

Desde Ciudadanos, Soraya Rodríguez ha denunciado que el Gobierno de Murcia sólo ha ejecutado un 10% de los fondos europeos asignados a la restauración del Mar Menor, pero también ha defendido "la objetividad" del informe, ya que está elaborado por eurodiputados que no son españoles. "El documento no culpabiliza a ningún sector, sino a los responsables de las administraciones regionales y estatales que no han cumplido con las directivas europeas".

Vox, en voz de su representante en Europa, Jorge Buxadé, cree que el informe está contaminado "por la izquierda" y señala como "culpable a un modelo agrario antiguo" que ya no existe en el Campo de Cartagena.

Por último, Sira Rego, de Izquierda Unida, señaló que el informe debería ser "más contundente con las medidas de infracciones y los incumplimientos".

Todos los grupos políticos han advertido que presentarán enmiendas al texto durante las próximas semanas.