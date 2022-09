“Hablarlo del suicidio no mata, el silencio sí”

El suicidio es la primera causa de muerte por motivos no naturales en España, donde una media de once personas se quitan la vida cada día. Un drama difícil de abordar, tanto desde el punto de vista profesional como en términos familiares e interpersonales, pero entre sus múltiples aristas, hay algo que los expertos en Salud Mental tiene claro: “Hablar del suicidio no mata, el silencio sí”. Desterrar mitos, escuchar más y asumir menos y dar apoyo ante posibles señales de riesgo, insisten, son “claves” en la prevención, como también lo es proporcionar recursos asistenciales a los ciudadanos “para que sepan que pueden pedir ayuda si están mal de ánimos o pensando en el suicidio”.

“El estigma sobre el tema de la salud de mental, y sobre el suicidio en concreto, genera más soledad y sufrimiento a los afectados. Debemos aprender a ser más tolerantes, tener la mente más abierta y proporcionar ayuda cuando otras personas nos hablan de lo que están sintiendo o pensando. Intentar apoyarlas lo máximo posible, no menospreciando lo que nos digan, sino tratando de ser empáticos y entender que existen problemas emocionales y de salud mental que a veces se transmiten, y que eso es una solicitud de ayuda para que echemos una mano a esa persona, igual que lo haríamos en otras situaciones”, resalta Andrea Prieto, psiquiatra en el centro de salud San José y responsable de la Unidad de prevención del suicidio del área sanitaria de A Coruña y Cee, operativa desde mayo de 2021, aunque, “unos meses antes”, se había puesto en funcionamiento “una especie de vía rápida”, a raíz de la irrupción del COVID, “para facilitar la atención a pacientes”, debido a que “algunas consultas estaban cerradas y había una mayor demanda en los servicios de Urgencias”.

“En aquel momento, veíamos a todo tipo de pacientes y problemáticas, no obstante, aquella experiencia fue el germen de la actual Unidad de prevención de suicidio como tal, que ya estaba contemplada en el Plan Galego de Saúde Mental”, explica la doctora Prieto sobre ese dispositivo asistencial, que completan una enfermera especialista en Salud Mental, Sara García, y una psicóloga clínica, Mercedes Fernández. “Funcionamos como una unidad de derivación rápida, es decir, llamamos a los pacientes en un plazo máximo de tres días desde que nos los remiten y los vemos en una semana. Y somos, también, una unidad de alta intensidad, pues pasamos consulta a esos pacientes con mucha más frecuencia que en las unidades de Salud Mental tradicionales”, resalta.

Pacientes que llegan a la Unidad de prevención del suicidio de la demarcación sanitaria coruñesa derivados, precisamente, de los servicios de Salud Mental y de las Urgencias. “De Atención Primaria todavía no, pues consideramos que aún no tenemos personal suficiente como para hacernos cargo de la demanda que, estimamos, habría en ese caso. Atendemos, por tanto, derivaciones de los especialistas en Salud Mental, tanto psicólogos como psiquiatras, de las Urgencias y de la Unidad de Hospitalización”, refiere la doctora Prieto, quien especifica que los pacientes que pasan por su unidad son, en su mayoría, “personas de mediana edad”, y argumenta el porqué: “Cuando llevábamos seis meses en funcionamiento, realizamos un registro (que deberíamos actualizar) y la media de edad de los pacientes que atendíamos, en aquel primer momento, rondaba los 35 años. Cierto es que en nuestra área se ha implementado un programa sociosanitario, de modo que dos equipos de psiquiatría y enfermería se desplazan a atender a los usuarios de las residencias de mayores, de ahí que la franja de más edad sea atendida ya, en cierto modo, por ese dispositivo. También vemos a adolescentes, sin embargo, la problemática de este colectivo no es tanto de suicido en sí como de autolesiones, y muchas veces se aborda ya en las mismas unidades de Salud Mental convencionales, tanto infanto-juveniles como de adultos ( a partir de los 16 años, en la sanidad gallega)”.

Coinciden los expertos en que el abordaje del suicidio empieza por entender que la muerte autoinfligida es una realidad y que silenciarla no evitará que se produzca. Al contrario. Hay que visibilizarla. Hablar de ella. Sin cortapisas pero con responsabilidad. En las familias. Entre amigos. En la consulta del médico. En los medios de comunicación...“Una de las primeras cosas que se estudia ya en la carrera de Psiquiatría es que preguntar sobre el suicidio no proporciona la idea de quitarse la vida a alguien que no está pensando en ello. Por el contrario, en caso de que una persona acuda, por ejemplo, a su médico de Atención Primaria y hable de temas que puedan hacer sospechar que quizás esté planteándose el suicidio, hay que preguntar. Si es que no, lo dirá y tampoco se le ocurrirá hacerlo. Y si realmente lo está pensando, podrá manifestarlo, sentir algún tipo de alivio en contarlo y, sobre todo, podrá encontrar ayuda, tanto de su propio médico de cabecera, que podrá ofrecerle algún recurso, como de los profesionales de Urgencias o de los servicios de Salud Mental, a quienes podrá derivarlo”, subraya la psiquiatra responsable de la Unidad de prevención del suicidio del área sanitaria de A Coruña y Cee, quien llama la atención sobre el hecho “constatado” de que, “muchas veces”, las personas que se quitan la vida “habían acudido, en un plazo corto de tiempo”, a la consulta de su médico de Atención Primaria. “Y no siempre por motivos relacionados con la salud mental, de ahí la importancia de que esos profesionales estén en alerta para preguntar abiertamente acerca del tema si consideran que puede haber ese riesgo”, reitera.

La doctora Prieto destaca la necesidad de equiparar los problemas de salud mental con los de salud física, e incide en que “igual que si a una persona le duele mucho la barriga acude a las Urgencias para descartar una apendicitis”, en caso de estar mal de ánimos o estar pensando en el suicidio, “también se puede acudir a esos servicios asistenciales para solicitar ayuda”. “Estamos hablando de salud, por tanto, hay que romper el estigma y proporcionar recursos a los ciudadanos para que sepan que pueden pedir ayuda en estos casos, igual que lo harían si tuviesen, por ejemplo, una gripe”, insiste la psiquiatra responsable de la Unidad de prevención del suicidio de la demarcación sanitaria coruñesa, quien además urge a desterrar “falsos mitos” para identificar “posibles señales de alarma” y avanzar en la prevención. “Uno de esos mitos es que quienes manifiestan que han pensado en suicidarse realmente no lo llegan a hacer, pero no es así. Las personas que hacen ese tipo de comentarios a veces sí cometen intentos de suicidio o los consuman, de ahí que una de las señales de alarma sea no menospreciar a quien nos dice que piensa en quitarse la vida. Hay que escuchar a esa persona y proporcionarle ayuda, en forma de apoyo o acompañándola a los dispositivos de atención a la salud mental, las Urgencias o, incluso, a su médico de Atención Primaria”, remacha.

Sufrimiento emocional

Concuerdan los expertos en que los pensamientos acerca de quitarse la vida aparecen como expresión de un “sufrimiento emocional muy elevado” enmarcado, o no, en un problema de salud mental. “La idea del suicidio atiende a múltiples factores, pero sobre todo a un sufrimiento. Por eso en la Unidad de prevención del suicidio del área sanitaria de A Coruña y Cee siempre tratamos de hacer ver a nuestros pacientes que, si las circunstancias fuesen distintas y no lo estuviesen pasando tan mal, probablemente no existiría esa idea. Y les pedimos que nos dejen ayudarles a mitigar ese sufrimiento, hacer que desaparezca o que sea más asumible para que puedan continuar teniendo una vida lo más adecuada y agradable posible dentro de su situación”, explica la doctora Prieto. Un proceso en el equipo de la Unidad de prevención del suicidio de la demarcación coruñesa implica también, cuando es posible, a las familias. “Con los recursos que tenemos llegamos hasta donde podemos, pero si el paciente quiere que atendamos a sus familiares (y en casi todos los casos suele ser así), por supuesto, lo hacemos. La mayoría los acompañan y, en muchas consultas, intentamos reservar un tiempo para que puedan pasar también y comentarnos cómo ven a su familiar o plantearnos posibles dudas por si los podemos acompañar de alguna manera. A mayores, la psicóloga clínica de la Unidad sí lleva a cabo intervenciones familiares específicas cuando existe una problemática compleja que genera mucho sufrimiento”, refiere la responsable de ese dispositivo asistencial.

Programa preventivo pionero en Ordes

En los planteamientos de la doctora Prieto coincide la psicóloga Olalla Villaronga, responsable de un pionero programa de prevención del suicidio que desarrolla la asociación Andaina Pro Saúde Mental en la comarca de Ordes, “una de las zonas con mayor incidencia de conducta suicida de Galicia”. “Nuestro programa de prevención del suicidio echó a andar en 2020 para tratar de dar respuesta a esa demanda, teniendo en cuenta que no había recursos específicos, y mucho menos de proximidad, para las personas que viven en el concello de Ordes y su comarca, un ámbito rural con sus particularidades y donde el acceso a ciertos dispositivos y servicios a veces puede ser dificultoso”, destaca Villaronga, quien especifica que el programa de prevención del suicidio de Andaina Pro Saúde Mental pivota sobre “tres líneas de actuación”. “Es preventivo y, sobre todo, de carácter sociomunitario. No presta asistencia o atención sanitaria o psicológica. Nuestro objetivo es llegar a toda la comunidad, hacer de vínculo, acompañar a las personas y darles apoyo mientras no se incorporan al servicio que les puede ayudar en ese momento. En base a este objetivo, nuestra primera línea de trabajo es la información y la sensibilización social, que llevamos a cabo mediante una serie de actuaciones (charlas, mesas informativas, talleres, puntos de lectura en bibliotecas públicas...) para abrir debate en torno al suicidio, puesto que sigue existiendo cierto tabú sobre este tema, pese a haber cobrado una mayor visibilidad a raíz de la pandemia de SARS-CoV-2”, señala.

Acompañamiento

Su siguiente línea de actuación, detalla Olalla Villaronga, es el “trabajo específico con personas y grupos considerados vulnerables en relación a la conducta suicida” a través de “dos tipos de intervenciones”. “Por un lado, los acompañamos de manera individual hasta que se incorporan al servicio sanitario o social que les puede proporcionar ayuda; por otro, realizamos un seguimiento de cómo lo van haciendo y alcanzando una estabilidad en ese sentido. A todos esos colectivos vulnerables les ofrecemos, asimismo, talleres de crecimiento personal, resiliencia, empoderamiento... intentamos trabajar con la parte positiva”, subraya la psicóloga de Andaina Pro Saúde Mental, quien refiere que la última línea de actuación en la que incide el programa de prevención del suicidio de esa entidad es “la formación a profesionales sociosanitarios”. “Organizamos sesiones formativas en las que trabajamos contenidos básicos, como los factores de riesgo, las señales de alarma o los mitos alrededor del suicidio, o cuestiones más especializadas, como la valoración del riesgo de la conducta suicida, las herramientas que existen en la intervención o especificaciones en relación a los grupos vulnerables, así como el abordaje desde los diferentes ámbitos”, expone.