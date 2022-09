A escritora María Rosa Lojo ingresará na Real Academia Galega (RAG) como membro de honra o mércores 28 de setembro. A autora, unha das figuras máis recoñecidas das letras arxentinas contemporáneas, pronunciará o discurso, titulado Unha galega filla en Buenos Aires,nunha sesión extraordinaria que se desenvolverá a partir das 19.30 horas no salón de actos da sede da RAG, na Coruña. Responderalle en nome da institución o presidente Víctor F. Freixanes. O acto, aberto ao público ata completar a capacidade da sala, poderá tamén seguirse en directo dende o portal academia.gal.

A RAG nomeou a María Rosa Lojo (Buenos Aires, 1954) membro de honra no pleno celebrado a finais de decembro de 2019 pero o ingreso tivo que adiarse por mor da pandemia de coronavirus. Filla de pai galego e nai castelá, a académica electa conta cunha salientable traxectoria tanto como experta en literatura como autora dunha destacada obra creativa que a converteu nunha das escritoras arxentinas máis internacionais. A súa é unha voz profundamente vencellada a Galicia. A emigración e o exilio son constantes por igual nos seus textos autobiográficos e de ficción e nos ensaios de investigación, á procura da restauración do legado galego no imaxinario arxentino como imprescindible elemento fundador da súa nacionalidade. Con este obxectivo desenvolve tamén unha tarefa de divulgación constante entre a colectividade galega en Arxentina e en foros especializados internacionais.