Las asociaciones Down Coruña y Down Vigo volvieron a reunirse ayer en la ciudad coruñesa en el marco del Programa de Encuentros Bilaterales de jóvenes del movimiento Down Galicia. La actividad incluyó una ruta que tuvo como punto de partida el Obelisco. Durante el recorrido, seis chicos y chicas de Down Coruña hicieron de guías para los visitantes.