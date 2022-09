Con la “tranquilidad” que confiere la experiencia, los usuarios de residencias de mayores y centros sociosanitarios de discapacidad de Galicia empezaron a recibir, ayer, la cuarta dosis contra el COVID, administrada esta vez al mismo tiempo que la vacuna de la gripe estacional. A diferencia de ocasiones anteriores, la inmunización contra la infección causada por el SARS-CoV-2 no sigue un orden de edad, sino que va por centros, y en el área sanitaria de A Coruña y Cee uno de los primeros en acoger esta nueva ronda de pinchazos ha sido la residencia asistida de mayores de Oleiros, con cerca de 240 usuarios. La práctica totalidad de ellos se vacunó ayer, y los que no lo hicieron fue por “haberse puesto la tercera dosis o haber pasado el COVID hace poco” o por “motivos médicos” que ya les impidieron recibir las anteriores inyecciones, especificó el director del centro, Fernando Martínez, quien aseguró que los residentes se toman ya el proceso “como una rutina más”. “El hecho de que esta cuarta dosis contra el COVID [la segunda de refuerzo] se administre al mismo tiempo que la vacuna de la gripe le da un plus de normalidad”, resaltó.

Entre los que ayer se volvieron a remangar en el centro oleirense para reforzar su escudo protector contra el COVID, Francisco Bendaña, de 90 años, y Marina González, de 78. Ninguno dudó en hacerlo, aunque la emoción de los primeros pinchazos dio paso, esta vez, al sosiego. “Ya están acostumbrados. Esta cuarta dosis les aporta más tranquilidad y supone normalizar ya un poco todo: hay este problema, tenemos esta solución y hay que protegerse, cada cierto tiempo, para aprender convivir con la situación. A nadie le gusta que le pinchen, obviamente, pero es preferible eso a tener el COVID, aunque últimamente se pase de forma bastante leve. En este sentido, nuestros usuarios están contentos, con la sensación de ‘nos van a poner la cuarta dosis, y vamos los primeros’”, apunta Fernando Martínez, y resalta: “Los mayores son ciudadanos ejemplares y nos lo han demostrado. Están acostumbrados a cumplir las normas y a velar por su seguridad”. Protocolos de prevención El director de la residencia asistida de mayores de Oleiros explica que, en la actualidad, ningún usuario de ese centro está contagiado de COVID, aunque hubo “algunos casos sueltos” hace unas semanas, después del brote sufrido en febrero de este año. “Seguimos aplicando protocolos, pero ya no son como al principio, no tendría sentido. Las visitas están normalizadas, de modo que los familiares pueden acceder a la residencia sin ningún tipo de problema, simplemente tienen que hacerlo con mascarilla. Se recogen sus datos a la entrada, más que nada por hacer un seguimiento en caso de que nos comuniquen un positivo con posterioridad, y poco más. Actuamos con tranquilidad, pero sin bajar la guardia, y como hasta ahora nos ha ido bien manteniendo los protocolos, pues seguimos con ellos”, reitera. Nieves Cabo, la primera La residencia asistida de mayores de Oleiros fue de los primeros centros en acoger la administración de la cuarta dosis contra el COVID en el área sanitaria coruñesa, que no en Galicia, donde la residencia Porta do Camiño volvió a ser el escenario elegido por las consellerías de Sanidade y Política Social para dar el pistoletazo de salida a la inmunización. Y una de sus usuarias, Nieves Cabo, de nuevo fue la primera en recibir esa protección, así como la vacuna de la gripe. Y también, como en otras ocasiones, esta residente animó a los mayores a vacunarse y a “confiar en la ciencia”. Junto a ella, estuvieron el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, la directora xeral de Saúde Publica, Carmen Durán, y el director xeral de Atención Integral Sociosanitaria de la Consellería de Política Social, Antón Acevedo. García Comesaña agradeció a Nieves Cabo ser la “imagen de la vacunación” contra el COVID en la comunidad gallega, reivindicó su actitud como “un ejemplo para el resto de ciudadanos” y estimó que, en unas dos semanas, estarán vacunados todos los mayores de residencias y los usuarios de centros sociosanitarios de discapacidad de Galicia. Estaba previsto que, solo en la primera jornada de inmunización, se administrase la cuarta dosis contra el COVID a unos 3.700 mayores, y finalizar con los 22.000 usuarios de centros vacunados “en unos 12 o 14 días”. A partir del 10 de octubre, arrancará en los vacunódromos la inmunización de los mayores de 80 años, a los que seguirán los ciudadanos de la franja de 60 a 79 años, a quienes también se ofrecerá protegerse frente a la gripe estacional Reapertura de vacunódromos A partir del 10 de octubre, por tanto, arrancará en los llamados vacunódromos la inmunización de los mayores de 80 años, a los que seguirán los ciudadanos de la franja de 60 a 79 años, a quienes también se ofrecerá protegerse frente a la gripe estacional. El conselleiro de Sanidade avanzó que, a quienes no puedan acudir, por problemas de movilidad, a esos recintos —en el caso del área sanitaria coruñesa, Expocoruña— se les ofrecerá la posibilidad de recibir la vacuna “en el lugar más adecuado, ya sea su domicilio o su centro de salud, si fuese posible”, especificó García Comesaña. Ligero incremento de los positivos en Galicia Galicia inició el nuevo proceso de inmunización contra el COVID con un total de 1.399 positivos en SARS-CoV-2 registrados y dos enfermos ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI), en Ourense y Vigo. Además, 119 pacientes con ese coronavirus están hospitalizados en unidades convencionales. En las últimas horas no se notificó ningún nuevo fallecimiento como consecuencia de la infección, por lo que la cifra total de decesos, desde el inicio de la pandemia, se mantienen en 3.906 en la comunidad gallega. Desde el pasado sábado, el número de ciudadanos contagiados en Galicia se incrementó en 137 personas, y 54 de esas nuevas infecciones se notificaron en las últimas 24 horas. Además, según los últimos datos publicados por la Consellería de Sanidade, correspondientes a las 18.00 horas del pasado domingo, superaron la infección causada por el SARS-CoV-2 un total de 282 ciudadanos en los últimos días, en que no se produjeron nuevas defunciones. Sanidade informó, también, de que, en lo que va de pandemia de SARS-CoV-2, el número de dosis de la vacuna contra el COVID administradas en la comunidad gallega administradas asciende a 6.731.309.