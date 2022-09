La creación de contenido para nuevas plataformas como Twitch o la profesionalización de quienes ya no son simples aficionados a los videojuegos son realidades en 2022 y la efervescencia de estos sectores apunta a un mercado creciente en el que la ubicación geográfica no obstaculiza el desarrollo de iniciativas. Dan fe en Serpes Gaming, una agencia con base en Narón (A Coruña) que acumula escasamente un año y medio de trayectoria y que ya ha dado el salto de formar su propio equipo de eSports a querer dinamizar su vertiente de contenidos con programas específicos para redes sociales.

"Éramos cinco amigos que teníamos la ilusión de crear un equipo, siempre nos habían gustado los videojuegos", afirma a Efe uno de sus promotores, Daniel Fernández, en la sede que inauguraron a finales de agosto en el populoso barrio de A Gándara, en el límite entre el municipio naronés y la ciudad de Ferrol.

Sigue sorprendido porque la "ilusión de que fuera un trabajo" está cada vez más cercana porque han aparecido inversores que les han permitido "ser empresa y llegar a donde estamos ahora", con sus propias "oficinas para trabajar", en las cuales "hemos montado un pequeño plató".

Indica que su idea más próxima es "hacer un pequeño programa para emitir en Twitch" desde sus instalaciones, que también pueden "utilizar de la manera que necesiten" las personas que colaboran con ellos en este proyecto.

Frente a referencias más asentadas como YouTube, Fernández opina que Twitch "es mucho más cercano con la gente que utiliza la plataforma; YouTube en directos no es igual, Twitch se consume mucho más para vídeos".

Y es que la "inmensa mayoría" de nombres con influencia "están con Twitch"; de hecho, Fernández sostiene que la "marca personal lo es todo" porque permite "mover gente; tienes que tener mucho nombre, empezar de cero es muy difícil".

Frente a quienes ya "llevan un montón de años y todo lo que hagan va a tener éxito", Serpes Gaming está "cerrando calendarios con gente a la que invitar" para su particular adaptación de La Resistencia, de David Broncano, que están ya perfilando.

Todo ello, mientras sigue en pleno apogeo su agencia de representación, ya que el "equipo de eSports te hace crecer", una iniciativa que empezaron a partir de sus "conocimientos y gente que conocemos".

Daniel Fernández valora que eran conocedores de que podían "sacar un beneficio" y en realidad "nos va bastante bien, tenemos cinco personas ahora mismo", en tiempos en los que los videojuegos ya no son como hace dos décadas.

"Ahora, al poder jugar en línea con amigos, es más divertido", apunta sobre la evolución de lo que fue mero ocio y se convirtió en mercado emergente, del que pretenden "vivir en cuanto se pueda".

Por lo pronto, es su segundo trabajo, lo que ya le habría parecido una broma "si me lo dices cuando empezamos hace un año" porque hay "muchos equipos, mucha gente metida, pero no explotó de todo", lo mejor está por llegar: "Los niños pequeños ya no quieren ser futbolistas, ahora quieren ser Ibai -Llanos-".