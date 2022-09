Zaragoza es estos días la capital del periodismo mundial. Más de mil asistentes en la capital aragonesa en una cita en la que participan representantes de más de 80 países de todo el planeta. La capital aragonesa alberga Congreso Mundial de Medios de Comunicación en un momento clave para la libertad de prensa, la desinformación y con la democracia liberal en jaque por los totalitarismos que recorren Europa y el mundo. De hecho, el rey Felipe VI hizo el miércoles entrega de la prestigiosa Pluma de Oro a la Libertad de Prensa que la organizadora del evento, la asociación de editores Wan-Ifra, otorgó al medio polaco Gazeta Wyborcza y su fundación por su apoyo a los medios de comunicación cuya actividad está en riesgo en países en conflicto.

Reuters, The New York Times, la BBC, The Washington Post, Financial Times.Todos los grandes grupos editoriales españoles sin excepción. Multitud de expertos independientes de los cinco continentes participan en este foro, la gran cita del año del periodismo editorial, donde se han trazado las líneas a seguir de una industria que mueve la opinión pública pero atraviesa un momento de renacimiento.

Las opiniones son diversas, pero en las ponencias de los editores, los corrillos de periodistas y hasta entre los acomodadores se repetía la misma cantinela: sin independencia periodística no hay democracia liberal posible. Fue una de las claves de todos los encuentros, desde evitar la dependencia monetaria hasta hacer frente común con la ciudadanía para luchar contra las presiones políticas.

Precisamente en ello incidió Felipe VI, tras escuchar con atención una ponencia sobre el riesgo que corre la libertad de información, con periodistas de Zambia, Brasil y la India. Tras la entrega de la Pluma de Oro, el rey quiso dirigirse a los editores y periodistas para reclamar una protección a la independencia periodística. “Los periodistas son el enlace entre los ciudadanos y los hechos”, dijo el monarca, sobre una vocación que exige a veces “asumir esfuerzos y riesgos terribles en muchos lugares del mundo”.