La ley de libertad sexual, más conocida como “ley del solo sí es sí”, porque es fruto de las protestas feministas contra la sentencia de “La manada”, entra en vigor hoy. Su publicación en el BOE ha reavivado los temores de una parte de la sociedad en torno a cómo la normativa puede cambiar las denuncias por violación y el enjuiciamiento de los delitos sexuales.

PP, Vox y sus satélites se han opuesto con intensidad a la legislación y han propagado imprecisiones y bulos que, en buena medida, han calado en la ciudadanía. Además, la definición de consentimiento que recoge la ley provocó discusiones entre los socios de coalición y con el Poder Judicial, que no se mostró favorable a introducir el término en el Código Penal. Dada la polémica, aún continúan las dudas entre los ciudadanos. Por ejemplo, Enric Paredes, padre de un niño de 13 años, expresa su preocupación por el hecho de que a un chico le puedan denunciar por agresión sexual y que, con la nueva ley, “no tenga defensa posible y vaya al juzgado directamente”. “Lo que me preocupa al ser padre de un adolescente es la indefensión de un chico frente a una chica y que pierdan la presunción de inocencia”, sostiene.

Sus dudas son razonables y aparecen cada vez que entra en vigor una nueva ley. “El temor existe. Ya hace siglo y medio un famoso penalista español decía que la violación es un delito por el que es muy fácil acusar y muy difícil defenderse. Esto sigue siendo así, pero esta ley no empeora la situación de los varones acusados a estos efectos”, aclara Patricia Faraldo, catedrática de Derecho Penal en la Universidade da Coruña y una de las redactoras del embrión de la norma.

La ley no “empeora” la situación penal de un posible acusado porque la presunción de inocencia, consagrada en la Constitución, no desaparece ni con esta ni con ninguna otra reforma del Código Penal y porque “la carga probatoria seguirá recayendo en la acusación”, explica Faraldo. Es decir, la víctima o la Fiscalía serán, como hasta ahora, las que tengan que demostrar que se ha producido una agresión sexual. La diferencia fundamental con la situación anterior es que los actos sexuales no consentidos eran considerados abuso y si la víctima se había resistido o había habido intimidación se calificaba como agresión. La ley del “sí es sí” acaba con esta distinción, siguiendo las reivindicaciones feministas y los estándares internacionales, y considera agresión sexual todo acto que atente contra la libertad sexual realizado sin el consentimiento de la otra persona. Esto no significa “que haya que firmar un contrato” u obtener por escrito el sí de la otra persona, como han ridiculizado sus detractores; sino que se actúe con sentido común, y si la mujer “está dormida, bebida, silente, no hay consentimiento”, afirma tajante Helena Gil, magistrada y profesora de la Escuela Judicial.

Demostrar el consentimiento

Pero... ¿cómo se demuestra en el juzgado si hay consentimiento? Los especialistas admiten que será difícil, dado que en la mayoría de las ocasiones el acto sexual se produce en la intimidad y sin testigos. “Será tan difícil como hasta ahora probar si la mujer se había resistido”, sostiene la jurista Altamira Gonzalo. A su vez, Helena Gil explica que cuando solo exista la versión de la víctima como elemento probatorio habrá que ser “muy cuidadoso” y la acusación tendrá que buscar si existen “elementos periféricos de corroboración”, como por ejemplo si tiene secuelas psicológicas compatibles. No obstante, la especialista deja claro que “si existen dudas, se resolverá a favor del acusado porque la presunción de inocencia es un pilar del Estado de derecho”.