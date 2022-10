A Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) celebrou onte no Pazo de Fonseca en Santiago o acto do Día da Ciencia en Galicia, no que se homenaxeou a Juan Rof Codina (El Prat de Llobregat, Barcelona, 1874-Lugo, 1967), impulsor da “raza rubia galega” e da veterinaria en Galicia e España, como Científico Galego do ano 2022.

“É un magnífico exemplo de coñecemento científico aplicado ao servizo da sociedade”, dixo Juan Lema, presidente da Academia. “Queremos salientar a traxectoria dun científico excepcional, un català de Lugo que conseguiu mellorar radicalmente a sanidade e produtividade do sector gandeiro, incorporando novos paradigmas como a prevención. Pero o seu labor non se limitou a Lugo nin a Galicia, a súa visión avanzada permitiu modernizar os procedementos veterinarios en España”, engadiu Lema. No evento interviu, ademais do presidente da Academia, o reitor da Universidade de Santiago, Antonio López. Asistiron ademais a presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez; o secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez de Castro; Lara Méndez, alcaldesa do Concello de Lugo (cidade onde Rof Codina desenvolveu a súa carreira); Gabriel Soriano, concelleiro de El Prat de Llobregat (vila natal do homenaxeado); o presidente da Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia, Antonio Crespo; a vicedecana da facultade de Veterinaria da USC, Maribel Quiroga; e dous netos do homenaxeado, José María e Juan Sancho Rof; así como académicos da RAGC e representantes de diversas institucións galegas.