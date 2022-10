Pediatras de A Coruña aconsejan vacunar contra la gripe a los niños tras detectar casos ya en verano

La campaña de vacunación contra la gripe estacional arranca este próximo lunes en Galicia con una importante novedad: la inclusión de los niños de 6 a 59 meses (que aún no hayan cumplido, por tanto, 5 años) entre los grupos prioritarios de inmunización. Una recomendación que los comités asesores de vacunas de diferentes sociedades científicas, e incluso la Organización Mundial de la Salud (OMS), venían realizando “desde hace años”, resalta Amparo Rodríguez Lombardía, presidenta de la Asociación Gallega de Pediatría de Atención Primaria (AGAPap) y pediatra en el centro de salud de O Castrillón-Monte das Moas, quien aconseja a los padres de pequeños en esa franja de edad que acudan a los ambulatorios para que sus hijos reciban su dosis, “por protección individual” y también para escudar “a los colectivos más vulnerables”, como sus abuelos, porque “los niños son los vectores de la gripe”.

“Cierto es que la gripe no acostumbra ser tan grave en los niños como en los adultos, aunque sí puede llegar a serlo en aquellos con factores de riesgo, como otras patologías de base que los hacen más vulnerables frente a esta enfermedad. Pero el hecho de que en los pequeños, en general, la gripe no sea tan dañina no significa que no genere ingresos hospitalarios, morbilidad y serias dificultades para la conciliación familiar, obligando a los papás a hacer ‘encaje de bolillos’ para poder quedarse en casa durante los siete días que dura, de media, un proceso de este tipo”, apunta la doctora Rodríguez Lombardía, quien asegura, no obstante, que las familias “están muy concienciadas” sobre esta cuestión, y pese a que el año pasado los niños de esa franja de edad aún no estaban incluidos entre los grupos prioritarios para la inmunización, “muchos padres ya quisieron vacunarlos”.

Con respecto a la previsión para esta temporada de gripe, la presidenta de la AGAPap considera que el escenario actual es de “incertidumbre”, como “siempre sucede” con el virus causante de esa enfermedad. “Igual que nos sorprendió el hecho de que la gripe prácticamente desapareciese tras la irrupción del COVID, ahora desconocemos qué va a pasar. Parece que en el hemisferio sur la epidemia fue un poquito más virulenta esta temporada, pero desconocemos qué sucederá aquí, por eso es muy importante que todos los grupos considerados prioritarios o de riesgo se vacunen, tanto los niños como los adultos”, reitera la doctora Rodríguez Lombardía, quien llama la atención sobre el hecho de que, siendo la gripe una dolencia causada por un virus estacional, “este año se hayan detectado ya casos en verano”, fuera de la temporada habitual.

“Esto sí nos genera cierto grado de preocupación aunque, insisto, nos movemos en la incertidumbre. En todo caso, los pediatras celebramos que se priorice a los niños de 6 a 59 meses en la inmunización”, incide.

La campaña de vacunación contra la gripe arranca en Galicia un mes después del inicio del curso escolar, el primero sin medidas antiCOVID en colegios e institutos de toda España desde el inicio de la pandemia de SARS-CoV-2, y la presidenta de la AGAPap sostiene que, en las últimas semanas, los pediatras de los centros de salud están viendo en sus consultas “muchísimos cuadros virales”.

“Pasamos de estar con el COVID y no ver absolutamente nada más, a atender muchos más cuadros virales leves, dolor de garganta, fiebre, influenza, laringitis... sobre todo, en niños mayores. Lo que sucedía antes de la pandemia de SARS-CoV-2, pero ahora es como si el sistema inmune de esos pequeños fuese un poquito más lento, como si no estuviese respondiendo como antes. Al menos esa es nuestra sensación”, explica la doctora Rodríguez Lombardía, quien subraya, no obstante, que, “de momento, son casos leves”.

“De gripe también, pese a que suele empezar a partir de octubre, por eso se acostumbra a iniciar la campaña de vacunación este mes, sin embargo, este año parece que el virus causante de esa dolencia hubiese perdido la estacionalidad”, concluye.