“Me parece alucinante que normalizáramos que todos los días nos llamaran putas. Nos lo tomábamos como algo normal, porque eran niños de 18 y 19 años de fiesta. Yo es verdad que no viví ningún tipo de acoso o machismo en singular en aquellos años, pero era algo habitual. Se daba por hecho que el que te estaba llamando puta podía ser tu amigo. Mis amigos desde luego no eran. Yo no les prestaba atención, pero ahora me parece increíble que lo normalizáramos. Por desgracia no tenía la consciencia que tengo ahora y la sociedad no es ya la misma”.

El relato procede de Ángela Ruiz, una periodista sevillana que hace 10 años pasó dos cursos viviendo en el Colegio Mayor Santa Mónica, de carácter femenino. A las estudiantes mujeres precisamente iban dirigidos los gritos machistas de “putas” y “ninfómanas” que les profirieron desde la residencia masculina de enfrente, el Colegio Mayor Elías Ahuja, en un vídeo que se hizo viral esta semana y que llevó al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a emitir su repulsa en las redes sociales: “Es un comportamiento machista, injustificado y absolutamente repugnante”. Según explican residentes y exresidentes, es habitual desde hace años que se llame “putas” a las estudiantes de este colegio mayor —“es el mote que se daba a las que hemos vivido ahí”, dice una exusuaria— y que a lo largo del curso se repita ese “ritual orquestado” entre tres y cuatro veces a modo de performance en la que los universitarios de ambos centros, adscritos a la Complutense de Madrid, se intercambian cánticos. “A veces eran insultos personalizados”, prosigue Ángela Ruiz. “Me incomodaba no poder salir de la ducha a la habitación sin saber si habías bajado la persiana, por si te podían gritar algo”, recuerda la exresidente del Santa Mónica, algunas de cuyas alumnas defendían ayer, sin embargo, los insultos recibidos con excusas como :“Se han sacado de contexto” y “es un pique que siempre ha habido”, entre otras. El estudiante, ya veterano, que profirió desde la ventana de su habitación los gritos machistas, y al que siguieron decenas de compañeros, fue expulsado el martes por la dirección de su residencia, por la que pasaron en su día, por ejemplo, el exlíder del PP Pablo Casado y el diputado de Vox por Asturias José María Figaredo. “Está muy arrepentido, está llorando desde el martes”, precisó sobre el señalado el subdirector del colegio mayor, Álvaro Nieto, a la vez que calificó los hechos de “inadmisibles e intolerables” Además, Nieto ha anunciado que los alumnos implicados deberán dar cursos voluntarios de concienciación en igualdad y contra el machismo. La dirección del centro femenino también hizo público su “profundo malestar” por lo ocurrido. Entretanto, desde la propia Universidad Complutense se ha anunciado una investigación que podría conllevar la expulsión de los implicados de forma temporal, tres años a los sumo. Por su parte, la Fiscalía ha anunciado que va a estudiar los gritos machistas por si fueran constitutivos de un delito de odio.