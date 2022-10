Ismael Ramos (Mazaricos, A Coruña, 1994) levaba onte toda a tarde ao teléfono recibindo felicitacións e respondendo preguntas por mor dunha primeira chamada que lle fixo o ministro de Cultura, Miquel Iceta, para darlle a noticia de que fora galardoado co Premio Nacional de Poesía Miguel Hernández 2022 pola súa obra Lixeiro.

“Cando respondín escoitei: ‘Ola son a secretaria do ministro de Cultura, podería falar un momentito co señor ministro?’. E digo, si, faltaría máis”, rememora Ramos a Efe un momento que non esquecerá pero co que non contaba. “Para nada, non mo esperaba en absoluto porque é un premio que se concede a un libro publicado, así que nin che presentas nin nada, e recibilo foi unha súper sorpresa”, conta. “O ministro díxome que me daban o premio e foi un gustazo. E desde ese momento non tiven moito tempo para asimilalo porque tiven como 45 minutos desde que mo dixeron para dicirllo á miña familia, e logo levo xa ao teléfono toda a tarde”, sinala.

De Lixeiro di que lle gustou moito como o describiu o xurado do premio e que cre que, “efectivamente é como un canto para reconciliarse un pouco coa incerteza, cun momento histórico”. Ramos escribiu o poemario nun “momento xeracional incerto” e para os seus amigos de toda a vida. “Era un momento en que non sabiamos nin que ía ser de nós, nin que ía pasar, nin absolutamente nada, e empecei a escribilo un pouco desde a precariedade laboral e a precariedade emocional, ou sexa, un sitio común a moita xente pero nada agradable”, explica.