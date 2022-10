Alumnos de un instituto de Ronda (Málaga) han lanzado un vídeo, que se ha viralizado, con un cántico que simula la polémica escena del Colegio Mayor Elías Ahúja de Madrid para condenar la acción machista de residentes de ese centro, pedir respeto hacia las mujeres y combatir ese tipo de comportamientos.

El hecho que ha motivado la iniciativa del instituto malagueño es un video grabado la noche del pasado domingo, que se ha hecho viral en las redes, donde se muestra cómo uno de los residentes del colegio mayor Elías Ahúja -que ha sido ya expulsado- se asoma a una de las ventanas del colegio mayor y desde allí, a gritos, insulta a las estudiantes del cercano Colegio Mayor Santa Mónica.

La Fiscalía ha abierto diligencias por esas acciones.

El video de los estudiantes de Ronda, por su parte, comienza con una estudiante que grita desde una de las ventanas del centro educativo "No, la violencia no es tradición", a lo que un compañero responde "y no tiene justificación"; después, se abren más ventanas a la vez y todos juntos gritan "más respeto, menos brutalidad", "más respeto, menos machismo", "más respeto, menos vulgaridad", tras lo que terminan con un aplauso colectivo.

La grabación, que se ha viralizado en redes sociales como Twitter, la realizaron los propios alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria Pérez de Guzmán y la han subido al canal de YouTube del centro de educativo.

Según indica el instituto en una publicación en su perfil de Twitter, con el vídeo pretenden iniciar una campaña de respeto como respuesta a cualquier tipo de agresión machista.