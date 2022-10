La salud mental juvenil, un reto de todos

Uno de cada siete jóvenes de entre 10 y 19 años sufre algún problema de salud mental, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ansiedad y depresión son los más frecuentes y representan en torno al 40% de los casos, advierte Unicef, que también llama la atención sobre el “malestar psicosocial” de niños y adolescentes, agravado a raíz de la pandemia de SARS-CoV-2, y que aunque que no llega a constituir un trastorno mental, “perturba su vida, su salud y sus expectativas de futuro”. En este contexto, la “falta de recursos, tanto económicos como humanos”, hace que la atención a la salud mental sea “muy insuficiente”, denuncia Saúde Mental Feafes Galicia. El coste de la “inacción”, alerta esta organización, es “elevado” debido a “sus repercusiones en términos de vidas humanas” y a “los efectos que tiene sobre las familias, las comunidades y la economía”. El suicidio, por ejemplo, “supone un problema real” entre la población joven. Según un informe de Save the Children, “el 3% de los menores tuvo pensamientos suicidas en el 2021”.

Urge, más que nunca, poner el foco en la salud mental de niños, adolescentes y jóvenes, por eso el Día mundial de la salud mental de este año, que se conmemora mañana, centra sus reivindicaciones en esta cuestión, prioritaria e ineludible. “Que el Día mundial de la salud mental esté centrado en la infancia y la juventud es fundamental, porque la mitad de los problemas de esa índole aparecen antes de los 14 años. En la adolescencia se empiezan a fijar los rasgos de la personalidad, los principios y los valores, y es también cuando se desarrollan habilidades que permitirán afrontar la vida, en general, el día de mañana. Es clave, por tanto, que los adultos nos centremos en ofrecer apoyo a esos adolescentes y que estemos muy alerta para tratar de identificar signos que nos indiquen que pueden desarrollar un problema de salud mental, para ofrecerles una atención temprana y a tiempo”, resalta Carina Fernández, psicóloga y coordinadora de Atención Integral de Saúde Mental Feafes Galicia, quien considera preciso tener en cuenta esas señales pero, “sobre todo, estar muy alerta a posibles factores de riesgo” , es decir, “a situaciones del entorno que pueden desencadenar un problema de salud mental”.

“Por ejemplo, el ciberacoso, que está muy a la orden del día, o incluso el mal uso de las nuevas tecnologías. Problemas con la alimentación, por tratar de seguir modelos que ven en las redes sociales; consumo de sustancias; pertenencia a familias muy desestructuradas... tenemos que estar muy alerta e intentar cuidar a los niños y adolescentes que se encuentran en estas situaciones e identificar los síntomas que las provocan y que a veces se tienden a considerar ‘típicos’ de la ‘edad del pavo’: cambios de humor, realizar comentarios inapropiados, dar respuestas bruscas o violentas, conductas inadecuadas de relación, inicio del fracaso escolar o del consumo de sustancias, problemas con la alimentación...”, enumera Fernández, e insiste en que a todas esas cuestiones “hay que prestarles la atención necesaria”. “A veces vamos tan rápido en la vida que nos saltamos por alto la escucha, pese a ser primordial para poder detectar este tipo de problemas”, subraya.

Frente al estigma, formación

La coordinadora de Atención Integral de Saúde Mental Feafes Galicia insta, en este punto, a “formar a la sociedad, en su conjunto”, porque “a veces los padres, o incluso los profesores, no saben a qué tienen que prestarle atención”. “Tenemos que estar muy alerta porque, en muchos casos, los problemas de salud mental se gestan en la juventud, y que los afectados evolucionen mejor o peor dependerá de cómo hayan sido atendidos inicialmente. Si han tenido una atención temprana y adecuada, el devenir de la enfermedad seguramente les va a permitir llevar una vida más normalizada. Si no es así, pueden acabar con una dolencia crónica grave, que a su vez puede causarles un gran deterioro”, advierte la experta, quien recuerda que Saúde Mental Feafes Galicia desarrolla, desde hace años, una importante labor de “visibilización y fomento de la prevención” en centros de Secundaria y universidades. Solo durante el pasado curso, más de 900 estudiantes acudieron a jornadas informativas y de sensibilización programadas por esta organización.

Fernández estima, no obstante, que ese trabajo debería “comenzar antes, ya en Primaria”, para “eliminar el estigma” (intencionado o no) que, asegura, “todavía existe en torno a los problemas de salud mental y las discapacidades en general”, y que dificulta que los niños y adolescentes busquen tratamiento o apoyo, limitando su correcto desarrollo.

“En los últimos tiempos se ha avanzado algo, pero aún no lo suficiente. La educación en valores, el respeto, la escucha... deberían estar integrados en el sistema educativo, para normalizar aún más los problemas de salud mental y cualquier tipo de discapacidad. Cierto es que hay docentes de apoyo, pero convendría formar a todo el profesorado sobre estas cuestiones, para que sus alumnos aprendan a respetarlas también e integrarlas en su día a día. Para lograr, en definitiva, una educación inclusiva”, destaca la coordinadora de Atención Integral de Saúde Mental Feafes Galicia, y añade: “Los profesores tampoco tienen que saber de todo, por eso es importante formarlos, para que dispongan de estrategias que les permitan darse cuenta de que ciertas situaciones son una alerta para pedir ayuda, y que puedan hacerlo de forma adecuada para tratar de solventar el problema”.

“Se trata de poner al mismo nivel la salud física y mental”, continúa Carina Fernández, quien considera que los problemas que afectan a este último plano “se han normalizado, en cierto modo, asociados a la pandemia de SARS-CoV-2”, sin embargo, “el estigma continúa existiendo”. “Si a un niño le duele la cabeza o el estómago, sus padres lo llevan al médico rápidamente, pero si se tira por el suelo porque tiene una rabieta o empieza a llorar y se encuentra mal emocionalmente, no se plantean llevarlo a ningún sitio para ver qué le pasa. Porque detrás de un dolor de estómago puede haber mil causas, pues detrás de una rabieta o unos lloros, también”, apunta la coordinadora de Atención Integral de Saúde Mental Feafes Galicia, y reitera: “Los adultos tenemos la obligación de cuidar a los niños y a los jóvenes, y de estar alerta ante situaciones que pueden ser indicio de que algo les pasa para darles apoyos a tiempo”.

Jóvenes hablan sobre sí mismos

Con motivo, precisamente, del Día mundial de la salud mental, Feafes Galicia lanzará mañana en sus redes sociales un vídeo con testimonios de jóvenes hablando sobre sus inquietudes y preocupaciones respeto a la salud mental de su generación. Yara Queiro, vecina de Noia de 25 años, es una de las participantes en esta pieza audiovisual. Reconoce que, en los últimos tiempos, se han producido “avances para normalizar” los problemas de salud mental, pero insiste en que queda mucho por hacer, puesto que los recursos y las ayudas son todavía “insuficientes”.

“Eu, por exemplo, nunca tiven a oportunidade de ir ao psicólogo no meu centro de estudos”, comenta esta joven, graduada en Psicología y voluntaria de Saúde Mental Feafes Galicia. “É certo que se están visibilizando máis certos problemas subclínicos, que non teñen por que ter a categoría dun diagnóstico dun trastorno mental como tal, pero que ao final afectan á vida diaria de todo o mundo. Con todo, aínda queda moito por avanzar”, refiere Yara, quien también llama la atención sobre la escasez de psicólogos en la sanidad pública gallega.

“Cando as persoas senten desbordadas por un problema que lles resulta estresante e que non saben como afrontar e precisan ir ao psicólogo, o que sucede é que non hai suficientes profesionais deste tipo na sanidade pública galega. E moitas veces nin sequera están informados de que existe esta posibilidade”, apunta Yara, quien llama la atención, asimismo, sobre el hecho de que en los centros de enseñanza tampoco tenga presencia esa figura “como tal”. “Si que ao mellor hai orientadores que poden asesorar aos rapaces nalgunhas cousas, pero tratando xa propiamente problemas de saúde mental, axudándolles no día a día, con estratexias de afrontamento do estrés ou da ansiedade, eu nunca o tiven”, recalca.