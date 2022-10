La Consellería de Sanidade apeló ayer a acudir a recibir la segunda dosis de refuerzo (la cuarta vacuna) contra el COVID el repunte de casos y la subida de la incidencia que está viviendo tanto Galicia, como el conjunto del Estado. Al respecto de las críticas sucesivas por citar a los mayores de 80 años en los grandes recintos, el titular del departamento autonómico, Julio García Comesaña, defendió las “mejoras de accesibilidad” e insistió en que más “pronto que tarde” se hará la repesca entre los mayores que no hayan acudido.

García Comesaña defendió que en la jornada del viernes, aunque todavía no hay datos del balance, acudieron más personas de las que estaban citadas y que a todas se les administró la cuarta dosis contra el COVID. El conselleiro agradeció el “esfuerzo” de todos los equipos y subrayó que se “reforzó todo lo que tuvo que ver con la movilidad” para el acceso a personas con sillas de ruedas y que “no hubo ningún problema”. “Y las personas que por motivos de movilidad no acudieron, más pronto que tarde tendrán esa repesca, para que no quede ningún gallego sin vacunar en esa franja de edad”, subrayó el titular de Sanidade, quien reivindicó la “importancia de la vacunación” ante un “ligero incremento” y el previsible “nuevo pico de incidencia”.

En la misma línea, la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, hizo ayer un nuevo “llamamiento” para que se vuelvan a vacunar todas las personas citadas con la dosis de refuerzo, dado que, por un lado, “el número de casos de COVID está aumentando en toda España” y, por otro lado, “hay numerosos estudios” que demuestran que la “disminución de los síntomas y de hospitalización es debida en gran medida a la vacunación”. “Es necesario que todos nos volamos a vacunar, nos pongamos este segundo refuerzo que va a redundar en la salud de todos los gallegos”, resaltó Durán.

La segunda dosis de refuerzo del COVID se administra de forma conjunta con la de gripe, si así lo quieren los ciudadanos. Comesaña destacó, en este sentido, que en las residencias está inmunizados contra esta enfermedad estacional en torno al 97% de los usuarios.