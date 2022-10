El legado de la escritora Almudena Grandes en su novela póstuma sacude conciencias

Todo va a mejorar es la última novela de Almudena Grandes. No hay más textos inéditos, asegura su viudo Luis García Montero. La autora de Las edades de Lulú y Premio Nacional de Narrativa comentó en septiembre de 2020 que “estaba reflexionando sobre lo curioso que era que la primera semana del estado de alarma estuviese angustiadísima por no saber de mis hijos a todas horas y que de repente un día no hablase con ellos y me dije: ‘Es increíble cómo nos acostumbramos a todo’. Me imaginé a una mujer de mi edad y qué pasaría si no pudiese ver a sus hijos durante largos períodos de confinamientos. De ese hilo nace esta novela”.

La novela es Todo va a mejorar obra póstuma de la autora madrileña y cuyo último capítulo fue escrito por su García Montero, con las indicaciones de Grandes desde el hospital. La obra, que se presentó ayer en la Biblioteca Nacional, sale hoy a la venta. En la presentación del libro estuvieron Luis García Montero, el editor de Tusquets, Juan Cerezo, y la actriz Aitana Sánchez Gijón, que leyó unos fragmentos, donde no pudo evitar emocionarse. La actriz, además, es la voz del audiolibro. García Montero sostuvo que Todo va a mejorar tiene que ver con el mundo de Almudena “porque imagina el futuro para entender los problemas del presente”. El poeta y compañero de vida de la escritora contó como con la pandemia de SARS-CoV-2, la autora decidió aparcar la sexta entrega de su ciclo Episodios de una Guerra Interminable, Mariano en el Bidasoa, para “analizar los peligros que tenemos” como el desprestigio de la política y “la perdida de respeto a las instituciones, a la prensa, a la democracia”. En una visita médica rutinaria, le detectaron el cáncer que la llevó a la tumba. En noviembre hará un año, pero estuvo trabajando con esta novela hasta el final. Contó García Montero que cuando el final era “insalvable”, Almudena Grandes le puso dos condiciones: “Publicarla en Tusquets, como toda su obra desde Las edades de Lulú y que yo redactara el capítulo que quedaba”. Así lo explica en una nota final. La Transición es el título de la parte que redactó el poeta con ayuda de los esquemas y apuntes de su mujer y que explica el título del libro, porque triunfa la capacidad de resistencia de los personajes que se han rebelado contra el autoritarismo “del cliente siempre tiene razón”. Se trata de una historia muy coral, “donde los malvados deben ser simpáticos”. Todo va a mejorar es “una novela coral de anticipación política que tiene lo mejor de Los besos en el pan y la intriga de los resistentes de los Episodios de una Guerra Interminable”, según señala la editorial. Experiencia de adaptación “La última novela de Almudena Grandes es sobre todo una galería inolvidable de personajes que van contando su experiencia de adaptación a un país que ha sufrido fuertes sacudidas y en el que no quieren resignarse”, añade Tusquets. Almudena Grandes murió a finales de noviembre de 2021 a los 61 años en su domicilio de Madrid a consecuencia de un cáncer. La autora de Las edades de Lulú había anunciado su enfermedad pocas semanas antes de su fallecimiento, una dolencia que le había sido diagnosticada en septiembre del año pasado en una revisión rutinaria.