La ‘receta’ de los médicos para ‘aliviar’ la Atención Primaria en Galicia: estabilidad, más plazas MIR y cupos adecuados

La Atención Primaria de Galicia está al límite tras el incremento extraordinario de la demanda que trajo consigo la pandemia de SARS-CoV-2. Las plantillas de los centros de salud llevan meses alertando de la sobrecarga asistencial derivada de la emergencia sanitaria, y los datos correspondientes al último ejercicio, publicados este domingo en LA OPINIÓN, no hacen más que corroborar sus advertencias. En 2021, se superaron los 31,1 millones de consultas atendidas en los ambulatorios de la comunidad gallega, tanto por médicos como por personal de enfermería. Son un 30,5% más que en 2020 y un 27% más que antes del COVID. Nunca desde que hay registros en el Servizo Galego de Saúde (Sergas) se había alcanzado un nivel de actividad tan alto en el primer nivel asistencial. El agravamiento de enfermos crónicos, el aumento de los problemas de salud mental y casos de la infección causada por el coronavirus explican un incremento en la demanda que “satura” la entrada de la sanidad pública gallega y “asfixia” a sus profesionales.

“En Galicia tenemos un gran problema con la Atención Primaria. El eje atlántico es la zona que se lleva la peor parte, pero también hay serias dificultades en las áreas rurales de Lugo y Ourense principalmente, que se están viendo despobladas de médicos de familia, porque al haber pocos, la mayoría procura escapar a otras zonas que les resultan más asequibles e interesantes para su vida y su situación familiar. Además, y este es un tema que los facultativos venimos denunciando desde hace más de una década, las plazas MIR que, año tras año, se han ido convocando para nuestra especialidad están muy por debajo de las ratios necesarias para lograr una cobertura real”, advierte Manuel Rodríguez, secretario general del sindicato O’Mega, quien llama la atención sobre la falta de recambio generacional en un escenario donde “cerca del 30%” de los médicos de familia “están cumpliendo ya los 65 años”.

“A esto hay que añadir que los centros de salud de las ciudades y de las zonas más asequibles están ocupados, casi al 90%, por facultativos que, si no han superado ya los 60, lo harán en los próximos años. Esto es debido, entre otros factores, a que los concursos de traslados favorecen la antigüedad y los profesionales buscan localizaciones más favorables para su día a día”, reitera.

A partir de esta “fotografía general” de la situación de la Atención Primaria en Galicia, Rodríguez enumera las “soluciones” que, en su opinión, podrían contribuir a aliviar la sobrecarga que sufren, a diario, los profesionales de los centros de salud del Sergas. “Desde O’Mega hemos planteado siempre que urge dimensionar adecuadamente las plantillas, es decir, establecer cuántas plazas reales son necesarias para dar respuesta a la demanda, y convocar todas esas plazas a través de un concurso de méritos. Muchos están en contra de esta medida, y yo entiendo que sea así en otro tipo de categorías profesionales, pero los médicos han pasado ya un examen MIR, que es muy complicado, y una especialidad donde, año tras año, se les da una puntuación, aparte de haber superado una carrera cuyo acceso es muy difícil, como todos sabemos”, considera el secretario general de O’Mega, y cuestiona: “¿Cuántas oposiciones tiene que pasar un profesional que ya ha demostrado, durante años y de manera fehaciente, su capacitación? ¿Tiene que arriesgarse a la lotería de un examen? Me parece aberrante lo que se está haciendo en este país”, resalta Rodríguez, quien asegura que el sindicato O’Mega respalda “totalmente” la ley que permitirá incorporar a facultativos sin oposición en puestos de difícil cobertura, aprobada hace una semana en el Parlamento gallego, aunque rechaza “el número de plazas” convocadas, al considerar que “se tienen que cubrir el cien por cien de las necesarias”.

"No es que haya un déficit de médicos de familia; el déficit es de especialistas" Manuel Rodríguez - Secretario general del sindicato O'Mega

“Las plazas que ha sacado la Consellería de Sanidade servirán solo para tapar agujeros, porque serán cubiertas por profesionales que ya ejercen en el sistema. La medida que proponemos desde O’Mega, en cambio, abriría la puerta a quienes han emigrado para ejercer en otros países. Permitiría dar una solución inmediata, aunque no fuese total, al problema tan grave que tenemos sobre la mesa”, subraya.

La “segunda medida” que plantea este sindicato para aliviar la sobrecarga de Atención Primaria en Galicia es “adecuar las plazas MIR a las necesidades reales del futuro de la profesión y de las jubilaciones”, un problema que compete “tanto al Gobierno autonómico, como al central”. “Urge compensar el desfase tan importante entre profesionales en activo y jubilados que se va a producir en los próximos años. No es que en España exista un déficit de médicos de familia; el déficit es de especialistas. En estos momentos, hay unos 9.000 licenciados en Medicina que no han podido optar al MIR porque se les ha cerrado la puerta”, señala el secretario general de O’Mega.

A este respecto se manifiesta, también, Jesús Sueiro, portavoz de la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (Agamfec), quien insta a “analizar seriamente los números” porque “la población envejece cada vez más” y, por ende, “presenta más patologías crónicas, comorbilidades, polimedicación...”. “Los enfermos crónicos son más complejos y requieren más tiempo en consulta, sin embargo, cada vez tenemos menos por la acumulación de cupos de los compañeros”, advierte Sueiro, muy crítico con la medida de abonar un plus de 12.000 euros anuales a los facultativos de familia que asuman más horas y cartillas.

“Queremos disponer de tiempo para dar una asistencia de calidad a nuestros pacientes, no cobrar más por trabajar peor. Si esa es la excelencia que preconiza la Consellería de Sanidade, estamos buenos. Tampoco vamos a decir que no a una subida de sueldo, pero nuestra reivindicación no es esa, sino trabajar mejor, y para eso habrá que sentarse y hablar seriamente de la edad de las plantillas y de la acumulación de los cupos. En condiciones normales, estos deberían estar al 80% para poder absorber el 20% de sobredemanda derivada de las ausencias, las bajas y los permisos de los compañeros”, refiere.

"Urge sentarse a hablar de la edad de las plantillas y de la acumulación de los cupos por médico" Jesús Sueiro - Portavoz de la Asociación Galega de Medicina de Familia e Comunitaria (Agamfec)

En la misma línea, el secretario general de O’Mega, señala: “No rechazamos los incentivos, porque los médicos de familia estamos muy mal pagados para lo que hacemos, pero, en este momento, es imposible hacer más de lo que ya se viene realizando. Los actuales cupos están muy por encima de lo aconsejable para dar una atención de calidad a los pacientes y para asumir las agendas”, destaca Rodríguez, y agrega: “Uno de los grandes problemas que tenemos los facultativos, y en particular los de familia, es que vivimos de una manera directa los problemas de nuestros pacientes, porque el trato es prácticamente diario, y nos resulta muy difícil decirles: ‘Mira, es que no puedo atenderte’. Por eso, hoy por hoy, hay compañeros que en vez de finalizar su jornada a las tres de la tarde, como deberían, la están prolongando hasta las seis o las siete, con el consiguiente desgaste que esto supone”.