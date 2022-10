La actriz Angela Lansbury, la icónica protagonista de la serie televisiva Se ha escrito un crimen, ha muerto este miércoles a los 96 años de edad, según ha informado su familia. Lansbury, investida con la Orden del Imperio Británico por la recientemente fallecida Isabel II, “ha muerto pacíficamente mientras dormía en su casa en Los Ángeles”, explican sus hijos en la nota, “solo cinco días antes de cumplir 97 años”.

Nacida en Londres de familia de actores y nieta de un líder del partido laborista, Lansbury se trasladó a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, y allí cimentó su carrera como cantante y actriz de cine, televisión y teatro, en casi todos los registros.

Consiguió el Óscar como actriz secundaria en su primera película importante, Luz que agoniza, de George Cukor (1944), con Charles Boyer e Ingrid Bergman. Triunfó en Hollywood con papeles en El retrato de Dorian Gray y El mensajero del miedo, donde logró otro premio de la Academia de las Artes Cinematográficas, pero también con otros menos dramáticos como La bruja novata.

Sus triunfos en la pantalla no le hicieron descuidar la escena teatral y protagonizó producciones en Broadway y también del West End, como La loca de Chaillot, El rey y yo, Sweeney Todd y Mame. Y puso voz también a musicales animados como La bella y la bestia.

Pero su nombre se hizo planetario con la serie Se ha escrito un crimen, donde interpretaba a Jessica Fletcher, una escritora de novelas policiacas aficionada a resolver asesinatos, entrometida y un poco sabionda, que mantuvo en antena durante 12 temporadas y por las que consiguió cuatro de sus seis Globos de Oro, unos galardones a los que sumó cinco premios Tony.

Lansbury compartía la vitalidad de la señora Fletcher, pues a los 90 años todavía anunciaba que volvía a los escenarios con The chalk garden (1955), una obra de la dramaturga Enid Bagnold que fue nominada a un Tony a la mejor obra de teatro en 1956. La última vez que apareció Broadway fue en el 2012, con The best man, de Gore Vidal. Entre una y otra obra, recibió un Óscar honorífico a sus 70 años de carrera profesional.