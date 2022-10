La hospitalización de COVID crece un 32% en una semana en Galicia y vuelve al nivel de agosto

El aumento de casos de coronavirus va teniendo reflejo en los hospitales de Galicia. La comunidad registra 152 ingresados con el virus (5 en uci y 147 en planta), la mayor cifra desde el 23 de agosto, hace siete semanas, cuando se contabilizaban 153. Las cifras están lejos de suponer un problema en los hospitales, pero en términos relativos el incremento apunta a una nueva ola. Los hospitalizados han aumentado un 55% en lo que va de octubre, un 32% en la última semana. Los casos activos también repuntan significativamente y ya son 1.851. Para encontrar una cifra mayor hay que remontarse dos meses atrás, al 13 de agosto, cuando se contabilizaban 2.115. Además, se vuelve a hacer patente que no se están detectando muchos casos: estos han subido un 8,5% en los últimos siete días, lo que contrasta con el incremento del 32% en los ingresos hospitalarios.

El probable comienzo de esta nueva ola de otoño-invierno COVID, que ya es una realidad en varios países de Europa, se produce por primera vez sin la obligación de llevar mascarilla en interiores y con unas cifras de base muy superiores a los años anteriores. A estas fechas de 2021 Galicia registraba solo 495 casos activos, con solo 36 hospitalizados, aunque había más ingresados en uci (9).

En otras comunidades comienzan a saltar algunas alarmas al coincidir un aumento del COVID y de la gripe. El Colegio de Médicos de Valencia remitió un escrito a las autoridades sanitarias autonómicas para trasladar la preocupación que se está creando en la atención primaria por el incremento de casos de coronavirus y gripe. El organismo avisa sobre la llegada de una nueva ola de coronavirus y sobre lo necesaria que es la realización de test rápidos de gripe y COVID.

El colegio alerta sobre la complicación que los médicos pueden tener al no poder distinguir los dos virus si no se hace un diagnóstico específico. Por este motivo resaltan la importancia de que los individuos tengan acceso a los test de autodiagnóstico para que no se repita el colapso del sistema sanitario. El comunicado remarca que la pandemia “aún no ha acabado”.

El epidemiólogo Salvador Peiró señala en un artículo en The Conversation que “la pandemia aún tiene cuerda para rato”, y que “la incertidumbre no se centra tanto en si tendremos un repunte de infecciones en el invierno, que es muy probable, como en cuántos casos graves va a producir”. Añade que el decaimiento de la protección frente a infección es, sobre todo, “cuestión de tiempo” desde la última dosis o la última infección.

Por ello es importante la vacunación de recuerdo, en la que Galicia avanza: más de 70.000 mayores han recibido la cuarta dosis, y se ha adelantado la citación de las personas de entre 70 y 79 años.