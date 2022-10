El médico Jesús Candel, más conocido como Spiriman, murió este jueves a los 46 años tras no superar el cáncer de pulmón que padecía. El profesional anunció en agosto de 2020 que padecía esta enfermedad en un estado muy avanzado y con metástasis. En febrero de 2021 anuncio que había superado el cáncer. Sin embargo, recayó en junio de ese año y cinco meses después anunció que tendría que afrontar un duro proceso de quimioterapia.

El médico granadino lideró la lucha contra los recortes en la sanidad pública en Andalucía y coordinó la Unidad de Apoyo al Paciente Oncológico (UAPO). Sin embargo, se hizo famoso en las redes sociales por sus vídeos y explicaciones sobre el COVID y la pandemia, junto con sus contundentes discursos sanitarios y reflexiones sobre su vida.

Sacó a la calle a miles de personas en una de las manifestaciones más multitudinarias que se recuerdan en esa provincia. Denunció la mala gestión en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y se hizo viral por sus vídeos allá por 2016. Tras la marcha de Granada, se celebraron otras en Huelva o Sevilla.

Sus intervenciones fueron subiendo de tono hasta caer en los insultos. En 2019 se sentó en el banquillo por un delito de injurias contra el fiscal jefe de Granada. Después sería también juzgado y condenado por el mismo delito contra la expresidenta de Andalucía, Susana Díaz, y los altos cargos de Salud por sus difamaciones en redes sociales.

Sus declaraciones en relación con el COVID y, posteriormente, con el cáncer, lo catapultaron a la fama digital. Sus vídeos sumaban miles de reproducciones. Sus palabras no solo eran tajantes, sino que a veces controvertidas. “El que se quiere curar de cáncer se cura y el que no, se muere”, afirmó tras ser diagnosticado. Sus polémicos mensajes no pasaron inadvertidos por Twitter, que le suspendió la cuenta temporalmente.

Spiriman afirmó que sufría cáncer por el “estrés crónico” de sus años de lucha por la sanidad. También daba consejos para superar la enfermedad y defendió la importancia de la actitud de lucha o la nutrición y el ejercicio. En este sentido, lideró la asociación Justicia por la Sanidad y creó fundación donde se tratan pacientes con cáncer a través del deporte, por toda España.