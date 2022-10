Productos para alisar el pelo elevan el riesgo de cáncer de útero, concluye un estudio

Los productos que se usan para alisar el cabello aumentan el riesgo de padecer cáncer de útero, según concluye un estudio realizado en Estados Unidos y publicado en el Journal of the National Cancer Institute. El trabajo apunta que las mujeres que usan estos productos con frecuencia, más de cuatro veces en un año, tienen el doble de probabilidades de padecer cáncer de útero, principalmente cáncer de endometrio, que no debe confundirse con el de cuello uterino.

“Estimamos que el 1,64% de las mujeres que nunca han usado un producto para alisar el cabello habrá desarrollado cáncer de útero a los 70 años, pero para las usuarias frecuentes este riesgo aumenta al 4,05%”, explica Alexandra White, autora principal de este estudio. “La duplicación de esta tasa es preocupante”, añade, antes de recordar que el cáncer de útero es relativamente inusual ya que representa alrededor del 3% de los nuevos casos de cáncer en Estados Unidos. El estudio se ha basado en datos de casi 33.500 mujeres estadounidenses, seguidas durante casi 11 años.